Caos mundialista: Uruguay, Marcelo Bielsa, peleas y una renuncia a la vista

La unión Marcelo Bielsa-Uruguay comenzó en mayo de 2023 previo a la Copa América 2024, las eliminatorias sudamericanas y el Mundial 2026, con el objetivo de mejor el rendimiento de la escuadra charrúa en las diferentes competiciones de selecciones.
Lejos de iniciar con el pie derecho, la cosa se empezó a torcer desde temprano, cuando unos meses después dela Copa América 2024, Luis Suárez soltó una bomba en el camerino uruguayo.
En palabras textuales, la leyenda uruguaya dijo: “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron. A Canobbio muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos saludara con un buen día, pero ni saludaba”.
Esa declaración le cayó como un balde de agua fría a Uruguay, que se clasificó en el cuarto lugar de las eliminatorias sudamericanas igualada a puntos con Colombia, Brasil y Paraguay.
Arrancó el Mundial y Uruguay empató a un gol con Arabia Saudita, complicándose su clasificación a los 16avos de final con el primero de varios errores del portero Fernando Muslera.
La presión se empezó a sentir de verdad cuando no lograron sumar los tres puntos ante una debutante Cabo Verde con dos nuevas equivocaciones de Muslera, que no había sido el arquero titular de Uruguay en ninguno de los 18 partidos eliminatorios.
España, en la tercera jornada, fue la gota que derramó el vaso. Muslera sustituido al descanso, Valverde antes del minuto 60 y una nueva eliminación en la fase de grupos encendía todas las alarmas.
Con base en la información de medios locales, Marcelo Bielsa le dijo a sus jugadores que "lo dejaron solo", mientras que los líderes del vestuario lo responsabilizan por la eliminación, argumentando que se podía plantear el partido contra España de mejor manera.
Y en conferencia de prensa, Marcelo Bielsa se sinceró ante los medios: “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. El cuarto puesto en las eliminatorias no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Si usted me pregunta como va a ser recordado mi paso, es un paso que no dejó nada".
Ya en tierras uruguayas, Bielsa convocó a una conferencia este martes 30 de junio de 2026, donde se espera que haga publica su renuncia y se especula con la llegada de Guillermo Almada, actual entrenador del Club América de México, para ser su sustituto.