Caos mundialista: Uruguay, Marcelo Bielsa, peleas y una renuncia a la vista

Y en conferencia de prensa, Marcelo Bielsa se sinceró ante los medios: “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. El cuarto puesto en las eliminatorias no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Si usted me pregunta como va a ser recordado mi paso, es un paso que no dejó nada".