Se confirma la muerte y un herido en fuerte tiroteo California, en zona del Mundial 2026

Un lamentable hecho se dio en un centro donde se pueden ver los partidos en pantalla gigante del Mundial United 2026, donde se confirmó la muerte de un aficionado
Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un tiroteo ocurrido este domingo en San Pedro Square, un popular centro de ocio de la ciudad de San José (California) que ha acogido una zona de aficionados para seguir los partidos del Mundial de fútbol, informaron este lunes las autoridades.
La Policía de San José indicó que los agentes acudieron al área de North Market Street y West Santa Clara Street tras recibir el aviso por un tiroteo.
"Una víctima fue declarada fallecida en el lugar. La segunda fue trasladada a un hospital local con lesiones que ponen en peligro su vida", señaló en un comunicado, en el que precisó que el caso está siendo investigado como un homicidio.
Las autoridades cerraron varias calles de los alrededores y pidieron a la población que evitaran acudir a esa zona mientras continúan las investigaciones.
En el momento del tiroteo no se estaba proyectando ningún partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en San Pedro Square
Ya que el único encuentro programado para la jornada, Sudáfrica-Canadá, había concluido horas antes.
San Pedro Square es uno de los puntos de reunión habilitados en el Área de la Bahía de San Francisco para seguir los partidos del Mundial en pantallas gigantes.
La región ha sido sede de varios encuentros del torneo y ha congregado a miles de aficionados durante las últimas semanas.
Este tipo de centros donde se reunen cientos de personas para ver los partidos se han desarrollado en muchas ciudades de los Estados Unidos.
De igual forma en México y Canadá, es como vivir los partidos del Mundial 2026 de otra manera, esto para los que no pudieron ir a los estadios.
Hay que mencionar que antes, durante y al finalizar los partidos, cientos de aficionados se quedan en estos lugares donde hay diferentes tipos de comida y bebidas.