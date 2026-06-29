Alemania vs Paraguay EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Foxborough, Estados Unidos.- El alivio que para Alemania y Paraguay supuso la clasificación a las eliminatorias no ha logrado acallar las dudas que despiertan ambas selecciones, que este lunes se juegan un billete para los octavos de final del Mundial 2026 con el regreso de Miguel Almirón a la Albirroja.

Alemania y Paraguay se enfrentarán a partir de las 16.30 hora local (2:30 PM en Honduras) en el Gillette Stadium de Foxborough, a las afueras de Boston (Estados Unidos), hogar de los New England Patriots de la NFL y con capacidad para 64.146 espectadores.

Para Alemania, supone su primera clasificación a las eliminatorias de un Mundial desde el título conquistado en 2014 en el Maracaná, después de dos humillantes eliminaciones consecutivas en la fase de grupos, en Rusia 2018 y Catar 2022.

Y para Paraguay, en su regreso a una Copa del Mundo tras perderse las ediciones de 2014, 2018 y 2022, supone cerrar los ojos y volver a soñar con Sudáfrica 2010, cuando firmó su mejor actuación histórica al alcanzar unos cuartos de final.