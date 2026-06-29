Países Bajos vs Marruecos EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial 2026

Monterrey, México.- La selección de Marruecos , semifinalista en Catar 2022 , está enfrentando a Países Bajos en un partido de altos quilates y de los más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 .

Sexto de la clasificación de la FIFA, un escalón encima de su rival, los marroquíes del seleccionador Mohamed Ouahbi saldrán a mostrar su orden táctico para tratar de confirmarse como uno de los equipos de más crecimiento en la presente década, con equilibrio en todas las líneas.