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Países Bajos vs Marruecos EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial 2026

Marruecos buscará hacer daño con su líder, el lateral Achraf Hakimi, del Paris Saint German; y con Brahim Díaz, del Real Madrid; La selección de Koeman confía en la contundencia de Cody Gakpo

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 17:07
Países Bajos vs Marruecos EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial 2026

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: Países Bajos.

Monterrey, México.- La selección de Marruecos, semifinalista en Catar 2022, está enfrentando a Países Bajos en un partido de altos quilates y de los más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

MINUTO A MINUTO:

Sexto de la clasificación de la FIFA, un escalón encima de su rival, los marroquíes del seleccionador Mohamed Ouahbi saldrán a mostrar su orden táctico para tratar de confirmarse como uno de los equipos de más crecimiento en la presente década, con equilibrio en todas las líneas.

Alineaciones confirmadas

Datos del juego

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio.

Estadio: Monterrey, norte de México.

Hora: 7:00 PM (Honduras)

Transmite: Tigo Sports.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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