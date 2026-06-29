Países Bajos vs Marruecos EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido del Mundial 2026

Monterrey, México.- La selección de Marruecos, semifinalista en Catar 2022, está enfrentando a Países Bajos en un partido de altos quilates y de los más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
MINUTO A MINUTO:
Sexto de la clasificación de la FIFA, un escalón encima de su rival, los marroquíes del seleccionador Mohamed Ouahbi saldrán a mostrar su orden táctico para tratar de confirmarse como uno de los equipos de más crecimiento en la presente década, con equilibrio en todas las líneas.
Alineaciones confirmadas
Datos del juego
Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio.
Estadio: Monterrey, norte de México.
Hora: 7:00 PM (Honduras)
Transmite: Tigo Sports.