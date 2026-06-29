  1. Inicio
  2. · Deportes

Hora y dónde ver los partidos de 16avos del Mundial 2026 de este martes 30 de junio

Se definen tres nuevas selecciones clasificadas a los octavos de final en el Noruega vs Costa de Marfil, Francia vs Suecia y México vs Ecuador en el Azteca

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 13:24
Hora y dónde ver los partidos de 16avos del Mundial 2026 de este martes 30 de junio

Kylian Mbappé, Erling Haaland y Moisés Caicedo, las grandes figuras de la jornada mundialista de este martes.

Fotos: EFE

Texas, Estados Unidos.- Continúa la actividad del Mundial 2026 este martes 30 de junio con una apasionante jornada cargada de grandes partidos desde las 11:00 a.m., hora hondureña.

Comenzamos con el cruce entre la Costa de Marfil de Yan Diomandé, una de las estrellas emergentes de la Copa del Mundo y la Noruega de Erling Haaland, que con cuatro tantos, ocupa el segundo lugar de los máximos goleadores del campeonato por detrás de Messi.

Los elefantes, que clasificaron como segundos del Grupo E igualados a puntos con Alemania, alcanzan una fase de eliminación directa por primera vez en la historia del país y si repasamos los antecedentes de equipos africanas que ganaron su primer partido más allá de la Fase de Grupos, nos encontramos a Camerún en 1990 y Senegal en 2002.

Shin Fujiyama se quiebra tras eliminación de Japón y sorprende con lo que hizo

Por su parte, esta será la tercera vez de Noruega en un encuentro de mata-mata mundialista, perdiendo en las dos ocasiones anteriores ante Italia (1938 y 1998), pero si analizamos sus estadísticas en los últimos 19 partidos enfrentándose a selecciones africanas, los vikingos solo han perdido dos veces, con nueve victorias y ocho empates.

Noruega ganó dos de sus tres partidos en la Fase de Grupos, con ocho goles a favor y siete en contra.

Noruega ganó dos de sus tres partidos en la Fase de Grupos, con ocho goles a favor y siete en contra.

 (Foto: EFE)

Unas horas más tarde, a las 3:00 p.m, Francia se medirá a Suecia, en un partido donde la ofensiva de ambas selecciones decantará la balanza a favor de uno u otro.

Esta será la edición número 24 de los Francia vs Suecia, con un claro dominio de los dirigidos por Didier Deschamps desde el banquillo y Kylian Mbappé como líder absoluto con 16 goles en 17 partidos mundialistas, acumulando 12 victorias francesas, cinco empates y seis triunfos suecos.

Mbappé va por su tercera final en Copas del Mundo a sus 27 años.

Mbappé va por su tercera final en Copas del Mundo a sus 27 años.

 (Foto: EFE)
Mercado de Fichajes: Baja en Real Madrid, caso Diomande y respuesta de Julián Álvarez a Barcelona

Además, Francia no queda eliminada en un Mundial antes de la final desde Brasil 2014, con un porcentaje del 83% de efectividad si contamos desde 1998, mientras que Suecia ha logrado pasar la primera ronda tras superar la Fase de Grupos en cinco de sus últimos siete mundiales y depositan todas sus esperanzas en la dupla Viktor Gyökeres-Alexander Isak.

Finalmente, a las 7:00 p.m., el imponente Estadio Azteca será el escenario del partido entre México y Ecuador, el segundo cruce de ambas selecciones en la máxima cita mundial desde Corea y Japón 2002.

Estadio Azteca, la arma secreta de México para superar a Ecuador.

Estadio Azteca, la arma secreta de México para superar a Ecuador.

 (Foto: EFE)

México ha ganado solo uno de sus 14 partidos en Copas del Mundo contra selecciones de Conmebol, con tres empates y diez derrotas, aunque esa única victoria es precisamente contra Ecuador (2-1) y si repasamos las estadísticas de Javier Aguirre como entrenador de México en el Azteca, mantiene su invicto en 12 duelos disputados.

Carlo Ancelotti revela por qué no hizo ingresar a Neymar en juego de Brasil ante Japón

Por su parte, Ecuador ha alcanzado la fase de eliminación directa por segunda vez en la historia del país, tras perder en octavos de final contra Inglaterra en 2006 y buscará hilar dos victorias consecutivas en mundiales, algo que logró hace 20 años, derrotando a Polonia y Costa Rica.

Selecciones clasificadas a los 8avos de final hasta el momento

- Canadá

- Brasil

- Paraguay

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Mario Ramírez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias