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Shin Fujiyama se quiebra tras eliminación de Japón y sorprende con lo que hizo

Shin Fujiyama viajó a Houston para ver a su selección en 16avos de final vs Brasil y así reaccionó tras la derrota

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 14:14
Shin Fujiyama se quiebra tras eliminación de Japón y sorprende con lo que hizo
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Shin Fujiyama estuvo en Houston viendo a su selección ante Brasil, encuentro donde Japón terminó perdiendo 2-1 sobre los 90. El influencer se quebró y esto hizo al concluir el cotejo.

Fotos: Cortesía redes Shin Fujiyama-EFE
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Japón cayó 2-1 ante Brasil con gol al minuto 96 de Gabriel Martinelli. Los nipones dieron pelea y terminaron llorando por la eliminación.

Foto: EFE
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Shin Fujiyama nació en Japón, pero ya tiene varios años viviendo en Estados Unidos. Fue invitado a Houston a ver a su selección.

Fotos: Cortesía redes Shin Fujiyama
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El japonés se tomó muchas fotos con sus compatriotas, aunque ha dicho que también es hondureño.

Fotos: Cortesía redes Shin Fujiyama
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Fue el influencer Carlos Eduardo Espina quien lo invitó a Houston a ver a su selección, Espina le regaló el boleto.

Fotos: Cortesía redes Shin Fujiyama
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En sus redes compartió varias postales y dijo que le llamó la atención ver a mexicanos apoyar a Japón.

Fotos: Cortesía redes Shin Fujiyama
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También dijo que buscó tajadas con repollo en el estadio, algo común en los estadios de Honduras, pero no encontró.

Fotos: Cortesía redes Shin Fujiyama
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Shin Fujiyama vio a su país por primera vez en una Copa del Mundo, selección asiática que no falla en Copas del Mundo desde 1998.

Fotos: Cortesía redes Shin Fujiyama
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Previo al comienzo del juego, Fujiyama se encomendó a Dios. Lamentablemente Japón terminó cayendo al 96.

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El influencer agradeció a Carlos Eduardo Espina por el tremendo gesto que tuvo con él y con uno de sus colaboradores.

Fotos: Cortesía redes Shin Fujiyama
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Al terminar el juego se quebró en llanto por la eliminación e hizo el salido de reverencia que es común en los japoneses.

Fotos: Cortesía redes Shin Fujiyama
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Shin Fujiyama también se unió sus compatriotas y se puso a limpiar. Los japoneses se han hecho famosos por quedarse en los estadios a recoger la basura, Fujiyama no fue la excepción.

Fotos: Cortesía redes Shin Fujiyama
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