Shin Fujiyama se quiebra tras eliminación de Japón y sorprende con lo que hizo

Shin Fujiyama estuvo en Houston viendo a su selección ante Brasil, encuentro donde Japón terminó perdiendo 2-1 sobre los 90. El influencer se quebró y esto hizo al concluir el cotejo.
Japón cayó 2-1 ante Brasil con gol al minuto 96 de Gabriel Martinelli. Los nipones dieron pelea y terminaron llorando por la eliminación.
Shin Fujiyama nació en Japón, pero ya tiene varios años viviendo en Estados Unidos. Fue invitado a Houston a ver a su selección.
El japonés se tomó muchas fotos con sus compatriotas, aunque ha dicho que también es hondureño.
Fue el influencer Carlos Eduardo Espina quien lo invitó a Houston a ver a su selección, Espina le regaló el boleto.
En sus redes compartió varias postales y dijo que le llamó la atención ver a mexicanos apoyar a Japón.
También dijo que buscó tajadas con repollo en el estadio, algo común en los estadios de Honduras, pero no encontró.
Shin Fujiyama vio a su país por primera vez en una Copa del Mundo, selección asiática que no falla en Copas del Mundo desde 1998.
Previo al comienzo del juego, Fujiyama se encomendó a Dios. Lamentablemente Japón terminó cayendo al 96.
El influencer agradeció a Carlos Eduardo Espina por el tremendo gesto que tuvo con él y con uno de sus colaboradores.
Al terminar el juego se quebró en llanto por la eliminación e hizo el salido de reverencia que es común en los japoneses.
Shin Fujiyama también se unió sus compatriotas y se puso a limpiar. Los japoneses se han hecho famosos por quedarse en los estadios a recoger la basura, Fujiyama no fue la excepción.