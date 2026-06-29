¿Logrará México llegar a los Cuartos de Final del Mundial 2026?

México no gana una eliminatoria mundialista desde la última vez que fue sede hace ya 40 años y sueña con llegar a lo que antes se conocía como el quinto partido, pero con la inclusión de los 16avos, se convirtió en el sexto... Los Cuartos de Final.
Y este será el escenario de los partidos previos a alcanzar dicha instancia. El Estadio Ciudad de México, conocido por cualquier futbolero como el mítico Estadio Azteca, donde México, con Javier Aguirre en el banquillo, acumula 10 victorias y dos empates en doce partidos.
¿Hay razones para creer? Si nos basamos en el rendimiento mostrado por México en la Fase de Grupos, los aztecas son una de las mejores selecciones del torneo con tres victorias, seis goles a favor y ninguno en contra.
Y aunque Guillermo Ochoa no ha sido titular en ninguno de los tres partidos, si sumó minutos contra Chequia, uniéndose al club de los futbolistas con seis mundiales disputados junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
¿La máxima figura? Julián Quiñones anotó 33 goles en la presente temporada con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita y fue el autor del primer tanto mundialista ante Sudáfrica, además de convertirle a Chequia en la tercera jornada.
Gracias a esas destacadas actuaciones, México se quedó con el primer lugar del Grupo A, asegurándose de jugar sus partidos de 16avos y 8avos de final en sus tierras.
¿Su rival? Para los 16avos de final será la Ecuador de Sebastián Beccacece, que se clasificó a esta instancia luego de derrotar a Alemania y en caso de avanzar a 8avos, México se verá las caras con Inglaterra o RD Congo.
¿México ya ha jugado los Cuartos de Final en algún Mundial? Dos ocasiones, curiosamente cuando fueron el país anfitrión en 1970 y 1986. En el 70´ no existían los octavos de final, así que no cuenta como el "quinto partido", ya que era el cuarto, siendo la única vez aquella del 86´ en la que cayeron ante Alemania en una dolorosa tanda de penales.
¿Última selección de CONCACF en jugar unos Cuartos de Final? Costa Rica en 2014, en una de las hazañas más analizadas, recordadas y admiradas en la historia de las Copas del Mundo.
México, con el apoyo de su gente, intentará darles una alegría y formar parte del selecto grupo de las mejores ocho selecciones del Mundial 2026 ¿Lo conseguirán?