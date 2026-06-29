¿Logrará México llegar a los Cuartos de Final del Mundial 2026?

¿México ya ha jugado los Cuartos de Final en algún Mundial? Dos ocasiones, curiosamente cuando fueron el país anfitrión en 1970 y 1986. En el 70´ no existían los octavos de final, así que no cuenta como el "quinto partido", ya que era el cuarto, siendo la única vez aquella del 86´ en la que cayeron ante Alemania en una dolorosa tanda de penales.