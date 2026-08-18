Condiciones secas marcarán el clima este miércoles 19 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante la tarde de este miércoles 19 de agosto, de acuerdo con el pronóstico de Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Fonseca explicó que el viento del noreste y este producirá precipitaciones débiles y muy aisladas en algunos sectores de las regiones norte y oriental del país.
“Condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional por la tarde del viento del noreste y este estarán produciendo precipitaciones débiles y muy aisladas en algunos sectores de las regiones norte y oriental del país”, detalló el pronosticador de turno de Cenaos.
En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca informó que se esperan oleajes de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 29 C° y una mínima de 18 C°, según el reporte proporcionado por el meteorólogo.
En la región central, la temperatura máxima alcanzará los 32 C°, mientras que la mínima será de 18 C°.
La región insular tendrá una máxima de 29 C° y una mínima de 26 C°, de acuerdo con el pronóstico para este miércoles.
En la región norte se espera una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 24 C°.
La región oriental registrará una máxima de 32 C° y una mínima de 19 C°, mientras que la región sur tendrá la temperatura más alta del territorio nacional, con 40 C° de máxima y 25 C° de mínima.
Por su parte, la región occidental presentará la temperatura máxima más baja, con 28 C°, y una mínima de 15 C°.
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