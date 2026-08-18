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Salud vigila a dos personas que tuvieron contacto con bebé que fue confirmado con sarampión

Se trata de la abuela y el tío del bebé de seis meses, cuyo contagio fue confirmado en Cortés. A la fecha, Honduras acumula 476 casos sospechosos de sarampión

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 14:40
Salud vigila a dos personas que tuvieron contacto con bebé que fue confirmado con sarampión

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población que al presentar síntomas como fiebre alta, tos seca, erupción de manchas rojas en la piel acudan a los establecimientos de salud.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene en vigilancia epidemiológica a dos personas que tuvieron contacto directo con el bebé de seis meses, quien fue el último caso confirmado con sarampión en el país.

Los dos casos en investigación corresponden al tío y a la abuela del bebé, que fue diagnosticado a inicios de agosto con esta enfermedad altamente contagiosa.

Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) indicó que también se continúa dando seguimiento a todos los contactos directos e indirectos del menor hasta completar el período de vigilancia establecido por los protocolos sanitarios.

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"Seguimos en vigilancia hasta cumplir los 30 días del resto de los contactos directos e indirectos de este último caso reportado en el departamento de Cortés", dijo.

Hasta la fecha, el sistema de vigilancia de la Secretaría de Salud ha registrado 476 casos sospechosos de sarampión, esta cifra incluye los 13 contagios ya confirmados.

Del total de casos, seis fueron importados, es decir, que las personas se contagiaron al viajar a países como Guatemala, donde la enfermedad tiene mayor incidencia.

El resto de los casos (siete) son mediante la transmisión local o autóctona, y se concentran principalmente en Cortés e Islas de la Bahía.

Como parte de las estrategias para contener la propagación del virus, la Sesal mantiene el cerco epidemiológico en las zonas donde se han identificado a los pacientes.

También continúan aplicando la vacunación cero a los niños de entre seis y 11 meses de edad, así como las dosis que establece el esquema de vacunación, las cuales se aplican a los 12 y 18 meses de edad.

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"Es importante recalcarle a la población hondureña que no alcanzamos las coberturas óptimas de vacunación, que es de alrededor de 95%, para estar seguros de que tenemos protegida a nuestra población de estas enfermedades que se pueden prevenir con la vacuna", manifestó la funcionaria.

La especialista señaló que el país apenas alcanza el 70% de cobertura para todas las vacunas del esquema nacional de vacunación, por lo que hizo el llamado a los padres de familia para que completen los esquemas de vacunación de sus hijos y acudan a los centros asistenciales más cercanos.

García recordó que el esquema nacional de vacunación contempla 24 vacunas que protegen contra 27 enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación y están disponibles de manera gratuita en los más de 1,800 establecimientos de salud.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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