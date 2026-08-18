Salud vigila a dos personas que tuvieron contacto con bebé que fue confirmado con sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene en vigilancia epidemiológica a dos personas que tuvieron contacto directo con el bebé de seis meses, quien fue el último caso confirmado con sarampión en el país. Los dos casos en investigación corresponden al tío y a la abuela del bebé, que fue diagnosticado a inicios de agosto con esta enfermedad altamente contagiosa. Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) indicó que también se continúa dando seguimiento a todos los contactos directos e indirectos del menor hasta completar el período de vigilancia establecido por los protocolos sanitarios.

"Seguimos en vigilancia hasta cumplir los 30 días del resto de los contactos directos e indirectos de este último caso reportado en el departamento de Cortés", dijo. Hasta la fecha, el sistema de vigilancia de la Secretaría de Salud ha registrado 476 casos sospechosos de sarampión, esta cifra incluye los 13 contagios ya confirmados. Del total de casos, seis fueron importados, es decir, que las personas se contagiaron al viajar a países como Guatemala, donde la enfermedad tiene mayor incidencia. El resto de los casos (siete) son mediante la transmisión local o autóctona, y se concentran principalmente en Cortés e Islas de la Bahía. Como parte de las estrategias para contener la propagación del virus, la Sesal mantiene el cerco epidemiológico en las zonas donde se han identificado a los pacientes. También continúan aplicando la vacunación cero a los niños de entre seis y 11 meses de edad, así como las dosis que establece el esquema de vacunación, las cuales se aplican a los 12 y 18 meses de edad.