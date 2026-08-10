Sarampión alcanza en 2026 su nivel más alto en 22 años en América

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una nueva alerta epidemiológica ante el acelerado incremento de casos de sarampión en la región de las Américas, donde la enfermedad ha alcanzado en 2026 los niveles más altos registrados en los últimos 22 años. De acuerdo con la alerta emitida, entre la semana epidemiológica 1 y la 28 de este año se confirmaron 47,459 casos de sarampión en las Américas, incluidas 44 defunciones, cifras que representan un aumento de más de ocho veces respecto a los 5,123 casos registrados durante el mismo período de 2025. La OPS advierte que el incremento se ha producido en un período relativamente corto, lo que evidencia una aceleración significativa de la transmisión del virus, principalmente impulsada por los brotes registrados en Guatemala y el aumento de casos en Perú, aunque el aumento también se observa en varios países de la región, El organismo señala que el número de casos confirmados convierte al 2026 en el año con mayor cantidad de casos de sarampión en las Américas desde 2004.

Eso supone un retroceso importante frente a los avances alcanzados por los países para mantener la eliminación de la transmisión endémica de esta enfermedad, lamenta. La mayoría de los casos en la región está marcada principalmente por Guatemala, México, Estados Unidos y Perú, países que concentran el 95% de todos los casos confirmados en las Américas. En Guatemala, el brote se ha extendido a los 22 departamentos del país. El 67.1% de los casos guatemaltecos no estaba vacunado, mientras que en otro 25.9% no se conocía el antecedente de vacunación. Además, 2,793 personas requirieron hospitalización y se han confirmado 26 muertes relacionadas con la enfermedad.

En México también mantiene una transmisión importante; hasta la semana epidemiológica 28 contabilizaba 12,255 casos confirmados y 17 muertes. El 91.6% de los afectados no tenía antecedente de vacunación, mientras que 1,589 pacientes requirieron hospitalización.

Casos en Centroamérica

Honduras tampoco está fuera del escenario regional; según la información enviada por las autoridades hondureñas a la OPS, entre las semanas epidemiológicas 20 y 28 se confirmaron 12 casos de sarampión. Sin embargo, a la fecha se registran 13 casos de la enfermedad, el último un bebé de seis meses de edad que se confirmó en el departamento de Cortés. Los 12 casos que registra la OPS se han identificado en los departamentos de Cortés, con siete contagios; Islas de la Bahía, con tres; Yoro, con uno; y Ocotepeque, con uno.

Del total nacional, seis casos son importados y seis permanecen con la fuente de infección bajo investigación. Cinco de los pacientes tenían antecedente de viaje a Guatemala, mientras que otro correspondió a un extranjero procedente de Italia. Los afectados tienen edades que van desde menores de un año hasta los 43 años. En cuanto a la vacunación, 11 de los 12 casos tenían antecedente de vacunación desconocido y uno no contaba con antecedente de vacunación contra el sarampión. La alerta indica que el comportamiento de los países centroamericanos muestra que el virus está circulando con mayor intensidad en la región. El Salvador acumula 53 casos, de los cuales 35 fueron confirmados entre las semanas epidemiológicas 20 y 28; todos ellos considerados importados, puesto que 52 tenían antecedente de viaje a Guatemala y uno de viaje a México. Belice, por su parte, acumula 11 casos, mientras Panamá registra nueve contagios y Costa Rica reporta cinco casos de esta enfermedad altamente contagiosa. Ante eso, la OPS advierte que los viajes internacionales y los eventos masivos pueden facilitar la importación y diseminación del virus, por lo que recomienda a los países incrementar la vigilancia y las acciones de vacunación, especialmente ante actividades que impliquen una elevada movilidad de personas.

Vacunación

Uno de los principales elementos que destaca la alerta epidemiológica es la relación entre los casos y las brechas de vacunación. Con datos disponibles de 46,541 casos de la región, la OPS encontró que 73% de los afectados no estaba vacunado, mientras que en otro 17% la información sobre vacunación era desconocida o no estaba disponible.