Baja vacunación favorece avance del sarampión en el país que ya suma 13 contagios

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la confirmación de un nuevo caso de sarampión en el país, las autoridades sanitarias hicieron un llamado urgente a la población a vacunarse para prevenir que los contagios sigan aumentando en el territorio nacional. Con el nuevo contagio que fue confirmado este martes 4 de agosto, Honduras suma 13 casos de sarampión, de los cuales seis son importados desde Guatemala. Otro caso que fue confirmado en Islas de la Bahía está relacionado con la importación y cinco corresponden al brote que se registró en Cofradía, Cortés, informó la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García.

La funcionaria advirtió que uno de los principales riesgos es que aún no se ha identificado la fuente de infección de este último caso, lo que podría elevar la posibilidad de transmisión comunitaria en la zona. “La importancia de cuidarse, de vacunarse, porque no hemos identificado la fuente de infección de este bebé”, señaló García. El nuevo caso corresponde a un bebé de seis meses de edad que no había recibido su dosis inicial de vacunación. El menor, hijo de una madre adolescente de 18 años, reside con su abuela y otros dos adultos que trabajan en una ruta de transporte interurbano entre Puerto Cortés y San Pedro Sula, lo que incrementa el riesgo de exposición. Aunque el menor ya se encuentra en recuperación en su vivienda y su núcleo familiar fue vacunado, las autoridades mantienen acciones de vigilancia epidemiológica y cercos sanitarios en la zona para contener la propagación del virus. Del total de casos, ninguno había recibido su esquema de vacunación, lo que aumenta el riesgo de que las personas se compliquen con la enfermedad o que puedan contagiar a más personas.