Investigan vehículos decomisados a “Los Coleman” por posible trasiego de cocaína

Cortés, Honduras.-Las autoridades inspeccionan varios vehículos terrestres y marítimos decomisados a la estructura criminal “Los Coleman”, ante la sospecha de que algunos fueron modificados con compartimientos ocultos para transportar droga.
Las revisiones están a cargo de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Fuerza Naval y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNPSF).
La investigación surge a partir de información de inteligencia que apunta a que los vehículos podrían haber sido utilizados para movilizar estupefacientes. Por ello, los equipos realizan inspecciones físicas y pruebas para determinar si existen espacios acondicionados para ocultar droga.
Las diligencias forman parte de las investigaciones contra la estructura conocida como “Los Coleman”, intervenida el pasado 3 de agosto durante la Operación “Mare Nostrum”, desarrollada en varios sectores de Puerto Cortés.
Detenido uno de los sospechosos
Durante los ocho allanamientos realizados en Barra de Chamelecón, Las Cruces y El Tigre, fue detenido Herber Eulices Chávez Pérez, señalado por las autoridades como presunto responsable de los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir.
La resolución de la audiencia inicial del sospechoso está prevista para este lunes.
En los operativos también fueron decomisados siete kilos de presunta cocaína, 10 armas de fuego, dos granadas de fragmentación, 10 cargadores de fusil y equipo táctico de uso policial y militar.
Además, las autoridades incautaron 16 vehículos, entre otros bienes que ahora forman parte de las investigaciones.
De acuerdo con las investigaciones, “Los Coleman” tendría vínculos con personas de Colombia y México y estaría relacionada con el tráfico de drogas a gran escala, además de actividades de sicariato y almacenamiento de armamento pesado.
Las autoridades sospechan que la organización facilitaba el ingreso de droga procedente de Suramérica mediante aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas de El Remolino y Baracoa, en Cortés.
Otra de las vías utilizadas habría sido el traslado de droga en lanchas rápidas. Las investigaciones apuntan a que parte de los cargamentos movilizados por esta estructura tendría como destino final Estados Unidos.
La inspección de los vehículos busca establecer si estos medios de transporte fueron acondicionados específicamente para facilitar el traslado y ocultamiento de los cargamentos.