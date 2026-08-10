Investigan vehículos decomisados a “Los Coleman” por posible trasiego de cocaína

Cortés, Honduras.-Las autoridades inspeccionan varios vehículos terrestres y marítimos decomisados a la estructura criminal “Los Coleman”, ante la sospecha de que algunos fueron modificados con compartimientos ocultos para transportar droga. Las revisiones están a cargo de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Fuerza Naval y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNPSF).

La investigación surge a partir de información de inteligencia que apunta a que los vehículos podrían haber sido utilizados para movilizar estupefacientes. Por ello, los equipos realizan inspecciones físicas y pruebas para determinar si existen espacios acondicionados para ocultar droga. Las diligencias forman parte de las investigaciones contra la estructura conocida como “Los Coleman”, intervenida el pasado 3 de agosto durante la Operación “Mare Nostrum”, desarrollada en varios sectores de Puerto Cortés.

Detenido uno de los sospechosos

Durante los ocho allanamientos realizados en Barra de Chamelecón, Las Cruces y El Tigre, fue detenido Herber Eulices Chávez Pérez, señalado por las autoridades como presunto responsable de los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir. La resolución de la audiencia inicial del sospechoso está prevista para este lunes. En los operativos también fueron decomisados siete kilos de presunta cocaína, 10 armas de fuego, dos granadas de fragmentación, 10 cargadores de fusil y equipo táctico de uso policial y militar.