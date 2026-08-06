Congreso Nacional aprueba créditos por 225 millones de dólares para sostenibilidad fiscal y crecimiento inclusivo

"Estos préstamos son apoyo presupuestario para cubrir todas las obligaciones que tiene el Gobierno de la República en el tema de proyectos, de transparencia en materia fiscal. Son préstamos altamente concesionales, con período de gracia, tasa de interés baja", argumentó Mario Pérez, presidente de la Comisión de Presupuesto y diputado del Partido Nacional.

Durante la sesión, la representación del dictamen expuso que los recursos captados mediante estos instrumentos financieros buscan dotar de liquidez al Estado para cumplir los compromisos de inversión prioritarios.​

​Las operaciones de crédito, suscritas con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron sometidas a discusión y evacuadas en un único debate tras dispensarse los trámites de ley a petición de la Comisión de Presupuesto.​

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional aprobó este jueves 6 de agosto dos contratos de endeudamiento público por un monto total de 225 millones de dólares, destinados a fortalecer la gestión de las finanzas públicas y garantizar el respaldo al Presupuesto General de la República.

​El primer contrato ratificado corresponde al Acuerdo de Financiamiento No. 80480-HN, suscrito el pasado 16 de junio de 2026 entre el Estado de Honduras y la AIF, por un valor de 125 millones de dólares.

​Dicho capital otorgado por el organismo multilateral está estructurado a un plazo de 25 años, con cinco años de gracia y una tasa de interés anual del 1 %, recursos que irán dirigidos al programa de financiamiento suplementario sobre políticas de desarrollo, transparencia, así como sostenibilidad fiscal y climática.​

Desde la Secretaría de Finanzas se defendió el margen de endeudamiento, indicando que las condiciones logradas ante los prestamistas internacionales resultan favorables en comparación con los parámetros del mercado financiero.

​"Los financiamientos están dentro del techo aprobado por el Congreso Nacional. Representan una gran oportunidad para el país, ya que tienen una ventaja de concesionamiento muy importante", aseveró Roberto Chang, viceministro de la Secretaría de Finanzas.

​Por su parte, la segunda operación aprobada por la cámara legislativa corresponde al Contrato de Préstamo No. 6144/BL-HO con el BID, por un monto de 100 millones de dólares, orientado a la ejecución del "Programa Fortalecimiento Fiscal para el Crecimiento Inclusivo".

​El dictamen técnico del organismo parlamentario precisa que este instrumento financiero firmado el 18 de junio de 2026 cuenta con una tasa de interés fija preferencial del 0.25%, estableciendo esquemas diferidos para el repago del capital.

​Al detallar las condiciones financieras pactadas con el multilateral, se especificó que una primera porción de 60 millones de dólares comenzará a amortizarse a partir del sexto año en el segundo trimestre, mientras que el tramo restante mantendrá un esquema de cancelación a 40 años plazo.

​Con la ratificación de ambos expedientes en el hemiciclo, el Poder Ejecutivo queda facultado para incorporar la totalidad de los 225 millones de dólares a la tesorería nacional para la ejecución de los programas gubernamentales previstos para el presente ejercicio fiscal.