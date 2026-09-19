Onda tropical dejará lluvias y tormentas este domingo 20 de septiembre en el país

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso y desplazamiento de una onda tropical, en interacción con la brisa del Pacífico, generará lluvias y chubascos moderados y fuertes dispersos en gran parte de Honduras este domingo -20 de septiembre- de 2026. El pronóstico también contempla tormentas eléctricas en diferentes sectores del país, de acuerdo con el reporte proporcionado por José Pavón, pronosticador de turno de Copeco. Las precipitaciones tendrán mayores acumulados sobre las regiones sur, suroccidente, oriental y central, donde las condiciones serán más favorables para la presencia de lluvias.

El fenómeno meteorológico se desplazará sobre el territorio hondureño mientras interactúa con la brisa procedente del Pacífico, generando las condiciones lluviosas previstas para la jornada. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para el golfo de Fonseca también se pronostica un oleaje de uno a tres pies durante este domingo.

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