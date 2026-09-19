Onda tropical dejará lluvias y tormentas este domingo 20 de septiembre en el país

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso y desplazamiento de una onda tropical, en interacción con la brisa del Pacífico, generará lluvias y chubascos moderados y fuertes dispersos en gran parte de Honduras este domingo -20 de septiembre- de 2026.
El pronóstico también contempla tormentas eléctricas en diferentes sectores del país, de acuerdo con el reporte proporcionado por José Pavón, pronosticador de turno de Copeco.
Las precipitaciones tendrán mayores acumulados sobre las regiones sur, suroccidente, oriental y central, donde las condiciones serán más favorables para la presencia de lluvias.
El fenómeno meteorológico se desplazará sobre el territorio hondureño mientras interactúa con la brisa procedente del Pacífico, generando las condiciones lluviosas previstas para la jornada.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura.
Para el golfo de Fonseca también se pronostica un oleaje de uno a tres pies durante este domingo.
Temperaturas
En Tegucigalpa se espera una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°. En la región Central, las temperaturas serán de 30 C° como máxima y 22 C° como mínima.
La región Insular registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 28 C°, mientras que en la región Norte se esperan temperaturas de 30 C° como máxima y 26 C° como mínima.
En la región Oriental se pronostica una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 22 C°. La región Sur tendrá la temperatura más alta del país, con una máxima de 38 C° y una mínima de 26 C°.
Para la región Occidental se prevé una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 14 C°, de acuerdo con el pronóstico divulgado para este domingo.
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