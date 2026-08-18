CMH advierte al Gobierno sobre posibles protestas por el incumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) advirtió al Gobierno sobre la posible reactivación de acciones gremiales debido al incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre ambas partes. Mediante una carta enviada este lunes 17 de agosto al secretario privado de la Presidencia, Luis Alonso Castro, la organización expresó su preocupación por el retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las mesas de diálogo sostenidas con representantes del Poder Ejecutivo. La misiva, firmada por las autoridades del CMH, señala que los acuerdos no han sido ejecutados dentro de los plazos establecidos, situación que, además de afectar a los profesionales de la salud y al sistema sanitario, también repercute en la credibilidad institucional de la Presidencia de la República. "Cuando un acuerdo es asumido formalmente por representantes del Gobierno y posteriormente no se cumple, se debilita la confianza indispensable para cualquier proceso de diálogo y negociación", establece el documento.

El Colegio Médico recordó que durante los últimos meses ha mantenido una postura abierta al diálogo y ha participado en los procesos de negociación con la expectativa de encontrar soluciones a los problemas que afectan al gremio. Sin embargo, la organización manifestó que el incumplimiento de los acuerdos ha provocado que las conversaciones vuelvan al punto de partida, pese al tiempo y los esfuerzos invertidos por ambas partes. La carta también advierte que el problema trasciende el ámbito administrativo, ya que representa una pérdida progresiva de la confianza institucional del Gobierno. El gremio enfatizó que no pretende cerrar las puertas al diálogo y reiteró que la vía institucional continúa siendo el mecanismo adecuado para resolver las diferencias existentes.

No obstante, dejó claro que la continuidad del proceso de negociación depende del cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. "No queremos llegar nuevamente a un escenario de confrontación ni adoptar medidas de presión que afecten el normal funcionamiento de los servicios de salud; sin embargo, tampoco podemos permanecer indefinidamente esperando el cumplimiento de compromisos que ya fueron asumidos", señala el oficio. Entre las principales exigencias del sector se encuentra el pago de salarios atrasados a médicos contratados e interinos que continúan prestando sus servicios en diferentes centros asistenciales del país. Ricardo Rodas, integrante del Colegio Médico, aseguró que algunos profesionales acumulan entre siete y ocho meses sin recibir sus salarios, mientras que otros colegas cuyos contratos fueron renovados en junio tampoco han recibido pagos desde entonces.