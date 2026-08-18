Cancillería tras fin del TPS a hondureños: "Se heredó un proceso y decisiones tomadas por EE UU"

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado luego que Estados Unidos haya cancelado de manera definitiva el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Cancillería afirmó que esta determinación de Estados Unidos es algo heredado y no responde a las actuales relaciones que el mandato de Nasry Asfura está teniendo con la administración de Donald Trump.

A su vez, Cancillería detalló que cada hondureño que regrese al país será recibido con los brazos abiertos y con diversos programas para su reinserción.

Comunicado íntegro de Cancillería:

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional confirma a la ciudadanía hondureña que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras es una realidad con efectos concretos para miles de nuestros connacionales en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) había confirmado la finalización del TPS para Honduras el 8 de septiembre de 2025, dos meses después de haber sido anunciada la suspensión de su designación como país beneficiario del mismo. Después de varias instancias judiciales, en junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo relacionado con Haití y Siria, que limitó la posibilidad de revisar judicialmente este tipo de decisiones migratorias, impactando de forma directa el proceso hondureño. Hoy 18 de agosto de 2026 se confirma también una decisión judicial en relación a Etiopía. Estas terminaciones implican, para quienes dependían exclusivamente de esta figura para su permanencia y autorización de empleo, una pérdida de protección, lo que aumenta su exposición a procesos migratorios de deportación y reduce la probabilidad de mantenerse en el mercado laboral formal estadounidense.

Esta cronología debe dejar claro que el actual Gobierno de Honduras, heredó un proceso y decisiones tomadas por Estados Unidos. Esto es parte de una política migratoria más amplia que EE.UU. ya había intentado aplicar desde 2018, durante el primer gobierno del Presidente Donald Trump, y que concretó en su segundo mandato, cancelando el TPS a otros 12 países, además de Honduras. La primera reacción ante estas repetidas noticias de terminación y amenazas de deportación es, naturalmente, suponer que decenas de miles de hondureños estarán regresando de inmediato al país y dejarán de enviar remesas. Sin embargo, ese escenario es poco probable en el corto plazo, incluso bajo el endurecimiento reciente de la política migratoria estadounidense. Es lo que hemos venido comunicando a nuestros connacionales a través de la ‘‘Guía del TPS para Hondureños’’ publicada en nuestras plataformas digitales, socializada en los medios de comunicación e impulsada por nuestros consulados en el exterior. La terminación de una protección migratoria, no equivale automáticamente a un retorno efectivo de toda la población beneficiaria. Las decisiones dependen de múltiples factores individuales: situación familiar, años de residencia, posibilidades de regularización por otras vías, condiciones laborales, procesos judiciales pendientes y decisiones individuales sobre permanecer o volver.

El Gobierno de Honduras ha asumido este reto con seriedad, sin generar alarma y con gestiones diplomáticas concretas. Como parte de las mismas, el Presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, remitió el 30 de junio una carta al Secretario de Estado, Marco Rubio; solicitando un periodo adicional, razonable y claramente delimitado, de transición ordenada, así como la continuidad temporal de las autorizaciones de empleo, en la medida permitida por la legislación estadounidense. Asimismo, se ha conversado sobre las posibilidades de ampliar visas de trabajo temporal. Adicionalmente, el Gobierno de la República mantiene activa una estrategia interinstitucional, articulada entre veinte instituciones del Estado, para acompañar a los connacionales afectados por la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) en los Estados Unidos a través del Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM). Esta instancia reúne a todo el Estado para coordinar la atención a nuestros connacionales en el exterior y las personas retornadas. En su I Sesión Extraordinaria del año participaron 20 instituciones, entre ellas las Secretarías de Gobernación, Trabajo, Seguridad, Salud, Niñez y Familia, Asuntos de la Mujer, Desarrollo Económico, Educación y Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración, el Registro Nacional de las Personas, la Asociación de Municipios de Honduras, la UNAH, el Congreso Nacional, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Entre las acciones concretas acordadas en esa sesión destacan la atención brindada por parte de los consulados de Honduras en Estados Unidos, así como la referencia de casos a abogados y organizaciones autorizadas que ofrecen servicios legales gratuitos o de bajo costo.