DHS advierte de deportaciones tras confirmar el fin del TPS para hondureños

Washington, Estados Unidos.-El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este martes 18 de agosto que todas las terminaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ya están en vigor, después de meses de disputas y bloqueos en tribunales. “TODAS las terminaciones de TPS están ahora EN VIGOR. Aquellos con TPS terminado deben irse AHORA. Si no lo hacen, los DEPORTAREMOS”, publicó DHS este martes en sus redes sociales.

ALL TPS terminations are now IN EFFECT.



Those with terminated TPS should leave NOW. If they don’t, we will DEPORT them. https://t.co/Pahpi5pL2Z https://t.co/TsECd5kd7z — Homeland Security (@DHSgov) August 18, 2026

El anuncio marca un nuevo escenario para miles de inmigrantes que habían mantenido su protección temporal mientras diferentes tribunales analizaban demandas contra las decisiones del gobierno estadounidense de cancelar las designaciones de TPS para distintos países.

Uno de los principales puntos de inflexión ocurrió el 25 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración Trump en un caso relacionado con las terminaciones del TPS para Haití y Siria. La decisión permitió al Gobierno avanzar con las cancelaciones que permanecían bajo disputa judicial. En las últimas semanas también se han producido nuevos fallos que han permitido al Gobierno avanzar con la terminación del TPS de otros países. El 14 de agosto, una jueza federal permitió poner fin al TPS de Somalia, mientras que este martes otro juez autorizó la terminación del TPS de Etiopía, afectando a miles de personas. La administración del presidente Donald Trump ha impulsado la cancelación del TPS para ciudadanos de varios países. Entre las nacionalidades afectadas se encuentran Honduras, Nicaragua, Venezuela, Haití, Siria, Afganistán, Nepal, Camerún, Myanmar, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. El TPS permite a ciudadanos de países designados permanecer temporalmente en Estados Unidos cuando existen condiciones extraordinarias que dificultan un retorno seguro. Mientras la protección está vigente, los beneficiarios también pueden obtener autorización para trabajar y protección contra la deportación. Con la terminación del beneficio, las personas que no cuenten con otra base legal para permanecer en Estados Unidos pueden quedar expuestas a procesos migratorios y eventualmente a una orden de deportación.