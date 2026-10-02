  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

"Quiero desmentir a Bukele": Shin Fujiyama dedica video al presidente de El Salvador y él respondió

Shin Fujiyama publicó un video en el que mostró cinco escuelas construidas en Honduras con los 2 bitcoins que donó el presidente salvadoreño Nayib Bukele

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 20:39
Quiero desmentir a Bukele: Shin Fujiyama dedica video al presidente de El Salvador y él respondió

Shin Fujiyama aprovechó la inauguración de cinco centros educativos en Honduras para enviarle un mensaje a Nayib Bukele, quien respondió al video del creador de contenido con un breve comentario.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a Shin Fujiyama, luego de que el creador de contenido le dedicara un video en el que mostraba las escuelas que construyó en Honduras con los 2 bitcoins que donó durante el reto de 3,000 kilómetros.

Fujiyama empezó el video diciendo: "Quiero desmentir al presidente Bukele, quien dice que está construyendo dos escuelas al día. Y hay algo que no cuadra ahí. Y hoy tengo que destapar la verdad".

Sarcásticamente, el influencer dijo: "Tengo la evidencia para comprobarlo. Usted no está construyendo dos escuelas al día. ¿Por qué? Gracias a los 2 bitcoins que usted donó durante el reto 3,000 kilómetros, hoy estamos inaugurando estas 5 escuelas en Honduras".

En el video, Fujiyama detalló que gracias al donativo de Bukele, que en su momento hizo durante uno de sus retos, se construyó el kínder Inés Cantarero, en Peña Blanca, en el departamento de Cortés.

Shin Fujiyama conversa con el presidente Nayib Bukele ¿De qué hablaron?

A la lista se suma el kínder Armando Arriaga, en Yamaranguila, Intibucá; la escuela José Delcil, en San Miguelito, Intibucá; y la escuela Juan Sauceda, en Sonaguera, Colón.

"No, hay cinco más que se le olvidó contar aquí en Honduras", criticó Fujiyama, mientras a sus espaldas se inauguraba el quinto centro educativo, el Instituto Modesto Rodas, en Ilanga, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.

Bukele responde a Shin Fujiyama tras video sobre las escuelas construidas en Honduras

Bukele responde a Shin Fujiyama tras video sobre las escuelas construidas en Honduras

 (Foto: Captura de pantalla )
Reveló fotos del proyecto: ¿Qué hizo Shin Fujiyama con los bitcoines que donó Nayib Bukele?

"Gracias a los 2 bitcoins que usted donó durante el reto 3,000 kilómetros. Hoy estamos inaugurando estas 5 escuelas en Honduras. Así que son mínimo 2 en El Salvador y 5 aquí, 7 escuelas, presidente, no 2. Y hablando en serio, presidente Bukele, gracias. Porque estos bitcoins se convirtieron en cemento, bloques, techos y finalmente en 5 escuelas", agradeció Fujiyama.

"Gracias también al pueblo salvadoreño, porque esto es un regalo que cruzó fronteras y hoy está cambiando la vida de niños hondureños. Presidente Bukele, gracias. Y gracias, El Salvador".

El video fue comentado por Bukele, quien respondió: "Gracias Shin! Eres un buen hondureño y un gran centroamericano".

Fujiyama sueña con poder construir 1,000 escuelas en Honduras; con su fundación ha logrado construir o remodelar alrededor de 116 centros educativos en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias