"Quiero desmentir a Bukele": Shin Fujiyama dedica video al presidente de El Salvador y él respondió

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a Shin Fujiyama, luego de que el creador de contenido le dedicara un video en el que mostraba las escuelas que construyó en Honduras con los 2 bitcoins que donó durante el reto de 3,000 kilómetros. Fujiyama empezó el video diciendo: "Quiero desmentir al presidente Bukele, quien dice que está construyendo dos escuelas al día. Y hay algo que no cuadra ahí. Y hoy tengo que destapar la verdad". Sarcásticamente, el influencer dijo: "Tengo la evidencia para comprobarlo. Usted no está construyendo dos escuelas al día. ¿Por qué? Gracias a los 2 bitcoins que usted donó durante el reto 3,000 kilómetros, hoy estamos inaugurando estas 5 escuelas en Honduras".

En el video, Fujiyama detalló que gracias al donativo de Bukele, que en su momento hizo durante uno de sus retos, se construyó el kínder Inés Cantarero, en Peña Blanca, en el departamento de Cortés.

A la lista se suma el kínder Armando Arriaga, en Yamaranguila, Intibucá; la escuela José Delcil, en San Miguelito, Intibucá; y la escuela Juan Sauceda, en Sonaguera, Colón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No, hay cinco más que se le olvidó contar aquí en Honduras", criticó Fujiyama, mientras a sus espaldas se inauguraba el quinto centro educativo, el Instituto Modesto Rodas, en Ilanga, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.