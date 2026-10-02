Video: Momento en que reportera y camarógrafo son arrollados en vivo en Monterrey

México.- En el momento en que una periodista se encontraba informando, junto a su camarógrafo, sobre un deslave en la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León, fueron arrollados por un vehículo.
El accidente quedó captado en vivo. El pavimento estaba mojado y el vehículo circulaba a velocidad cuando se derrapó sobre la carretera y arrolló a la reportera, identificada como Alma de la Rosa Flores, y al camarógrafo Cristo Morales.
El hecho ocurrió este viernes 2 de octubre en horas de la mañana.
Debido al impacto, Alma de la Rosa Flores sufrió golpes y contusiones. Pese a la fuerza del impacto, permaneció consciente y recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia, que posteriormente la trasladaron hasta un centro asistencial.
La periodista se encuentra en condición estable y fuera de peligro, quien sufrió lesiones de mayor consideración fue el camarógrafo, aunque permanece bajo un diagnóstico estable. De acuerdo con los reportes, presentó fracturas.
Al momento del accidente, la reportera se encontraba realizando un enlace completamente en vivo para el medio en el que labora, Gamavisión. En cuestión de segundos, la camioneta perdió el control y se deslizó sobre el pavimento mojado.
El video muestra el momento en el que el vehículo se derrapa y termina arrollando a los dos trabajadores de prensa que se encontraban en el lugar.
Según los reportes, el conductor de la camioneta era un joven de 19 años, quien quedó a disposición de las autoridades mientras se investiga qué provocó el accidente.