Video: Momento en que reportera y camarógrafo son arrollados en vivo en Monterrey

México.- En el momento en que una periodista se encontraba informando, junto a su camarógrafo, sobre un deslave en la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León, fueron arrollados por un vehículo.

El accidente quedó captado en vivo. El pavimento estaba mojado y el vehículo circulaba a velocidad cuando se derrapó sobre la carretera y arrolló a la reportera, identificada como Alma de la Rosa Flores, y al camarógrafo Cristo Morales.

El hecho ocurrió este viernes 2 de octubre en horas de la mañana.