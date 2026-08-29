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Taylor Swift dona 50,000 dólares a mujer que salvó a tres adolescentes en un accidente

Ashley Taunton, madre de tres hijos, permanece en recuperación tras sufrir múltiples lesiones al intentar poner a salvo a unos adolescentes accidentados

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 11:09
Taylor Swift dona 50,000 dólares a mujer que salvó a tres adolescentes en un accidente

Taylor Swift ha realizado una donación de 50.000 dólares a Ashley Taunton, una auxiliar de enfermería de Connecticut que resultó gravemente herida al ayudar a tres adolescentes tras un accidente en Rhode Island.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Taylor Swift ha donado 50.000 dólares a través de una plataforma de recaudación de fondos destinada a Ashley Taunton, una auxiliar de enfermería certificada de 42 años residente en Connecticut que sufrió heridas de gravedad tras detenerse para auxiliar a un grupo de adolescentes en una autopista de Rhode Island.

Junto a su aportación, la cantante escribió un mensaje de apoyo a la familia y firmó únicamente con su nombre de pila.

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El suceso ocurrió el 18 de julio, cuando Taunton circulaba por la I-95 sur junto a su hija menor y advirtió que tres jóvenes habían sufrido un accidente después de que su vehículo derrapara durante una fuerte tormenta. Según relató a la revista People, su instinto fue detenerse a ayudar.

Taunton dejó a su hija dentro del coche y se acercó al grupo, que presentaba heridas leves. Mientras intentaba apartarlos de la calzada, otro vehículo perdió el control sobre el pavimento mojado y se dirigió hacia ellos. La mujer logró apartar a uno de los adolescentes de la trayectoria del coche, pero fue alcanzada en el proceso.

A consecuencia del impacto, sufrió varias costillas fracturadas, ruptura de diafragma, hemorragia interna y lesiones en el hígado y el bazo. Fue trasladada al Rhode Island Hospital, donde inició un proceso de recuperación que podría prolongarse durante un año e incluir rehabilitación intensiva.

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Posteriormente, Taunton descubrió que uno de los jóvenes a los que había ayudado era hijo de una amistad cercana, lo que añadió un componente emotivo al relato una vez conocido por el entorno familiar.

A raíz del accidente se creó una campaña de recaudación para cubrir los gastos de Taunton, su marido y sus tres hijos durante la recuperación. La aportación de Swift se convirtió en la donación individual más alta recibida hasta el momento.

La artista ha realizado en los últimos años distintas contribuciones benéficas dirigidas a bancos de alimentos, labores de ayuda tras catástrofes y personas en situación de dificultad económica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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