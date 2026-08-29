Taylor Swift dona 50,000 dólares a mujer que salvó a tres adolescentes en un accidente

Los Ángeles, Estados Unidos.- Taylor Swift ha donado 50.000 dólares a través de una plataforma de recaudación de fondos destinada a Ashley Taunton, una auxiliar de enfermería certificada de 42 años residente en Connecticut que sufrió heridas de gravedad tras detenerse para auxiliar a un grupo de adolescentes en una autopista de Rhode Island. Junto a su aportación, la cantante escribió un mensaje de apoyo a la familia y firmó únicamente con su nombre de pila.

El suceso ocurrió el 18 de julio, cuando Taunton circulaba por la I-95 sur junto a su hija menor y advirtió que tres jóvenes habían sufrido un accidente después de que su vehículo derrapara durante una fuerte tormenta. Según relató a la revista People, su instinto fue detenerse a ayudar. Taunton dejó a su hija dentro del coche y se acercó al grupo, que presentaba heridas leves. Mientras intentaba apartarlos de la calzada, otro vehículo perdió el control sobre el pavimento mojado y se dirigió hacia ellos. La mujer logró apartar a uno de los adolescentes de la trayectoria del coche, pero fue alcanzada en el proceso. A consecuencia del impacto, sufrió varias costillas fracturadas, ruptura de diafragma, hemorragia interna y lesiones en el hígado y el bazo. Fue trasladada al Rhode Island Hospital, donde inició un proceso de recuperación que podría prolongarse durante un año e incluir rehabilitación intensiva.