Aceleran georeferenciación de fincas de café para garantizar exportaciones a Europa

Tegucigalpa, Honduras.- El sector cafetalero acelera el proceso de georeferenciación de sus fincas con el objetivo de cumplir con los requisitos de trazabilidad que demandan los mercados europeos y evitar obstáculos a las exportaciones del aromático hacia Europa. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) informó que articula esfuerzos con diferentes actores del sector cafetalero para completar la georeferenciación de las fincas antes del 31 de diciembre. De acuerdo con las autoridades, la meta es que más del 50% de la caficultura hondureña cuente con esta herramienta de trazabilidad al finalizar el proceso. El subsecretario de Caficultura, José Francisco Ordóñez, señaló que el mapeo de las fincas representa un paso importante para garantizar que el café hondureño pueda continuar ingresando al mercado europeo sin enfrentar limitaciones comerciales.

“Es importante concretar la georeferenciación de las fincas cafetaleras para garantizar que la exportación de café que se va hacia Europa no pueda tener ninguna limitante”, manifestó el funcionario. La georeferenciación permitirá identificar la ubicación de las fincas productoras y fortalecer la trazabilidad del grano desde su origen. Esta información adquiere especial importancia ante las nuevas exigencias de los mercados internacionales sobre el origen y la sostenibilidad de determinados productos agrícolas. Como parte de las acciones para fortalecer este proceso, la SAG suscribió recientemente un convenio con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), mediante el cual se busca mejorar las capacidades tecnológicas y los mecanismos de trazabilidad del café hondureño. Según la SAG, esta alianza permitirá avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales exigidos por los mercados de destino y contribuirá a proteger los ingresos de más de 120,000 familias hondureñas que dependen de la actividad cafetalera. Mientras Honduras trabaja en cumplir estos requisitos, la producción de café mantiene un comportamiento positivo durante la actual cosecha, que concluirá el próximo 30 de septiembre. Ordóñez detalló que, a casi un mes del cierre del ciclo, el país acumulaba más de 7.2 millones de quintales de café, por lo que las autoridades proyectan que la producción alcanzará alrededor de 7.3 millones de quintales al finalizar la cosecha.