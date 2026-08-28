Nasry Asfura proyecta invertir $250 millones en infraestructura aeroportuaria

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció este jueves 27 de agosto que el Gobierno proyecta inversiones de entre 200 y 250 millones de dólares para fortalecer y modernizar la infraestructura aeroportuaria de Honduras. El propósito que se plantea esta administración es mejorar la conectividad aérea y generar nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y la inversión nacional. Durante su participación en el evento Honduras Conecta 2026, el mandatario detalló que los proyectos incluyen mejoras en distintos aeropuertos del país, entre ellos los de San Pedro Sula, Roatán, Utila, Guanaja, Puerto Lempira y Río Amarillo.

Asfura sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura permitirá ampliar las oportunidades para las aerolíneas, facilitar la apertura de nuevas rutas y mejorar las condiciones para el crecimiento de actividades económicas vinculadas al turismo y al comercio. “Tenemos un gran potencial. Podemos cambiar la historia juntos y movernos mucho más rápido juntos”, expresó el gobernante. El presidente afirmó que su administración buscará trabajar de manera coordinada con el sector privado y las aerolíneas para acelerar la ejecución de los proyectos y superar los obstáculos que, según señaló, han limitado el crecimiento de la conectividad aérea del país.

Más inversiones

Asfura también aseguró que empresas con las que ha sostenido reuniones y realizado visitas están evaluando ampliar sus operaciones en Honduras, un proceso que, de concretarse, podría traducirse progresivamente en nuevas oportunidades de empleo. “Todas, absolutamente todas, están pensando en ampliar sus operaciones”, manifestó al ser consultado sobre la generación de puestos de trabajo. El mandatario explicó que la creación de empleos depende de un proceso que comienza con las decisiones de inversión de las empresas y continúa con la instalación de capacidad productiva y la ampliación de sus operaciones. “Es un proceso para que una fábrica pueda venir a Honduras, instalarse, generar empleo. No es de la noche a la mañana”, señaló.