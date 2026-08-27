Juan Francisco Monge Calderón recibe reconocimiento Legado de Confianza 2026

San Pedro Sula, Cortés.- Durante tres años consecutivos, Juan Francisco Monge Calderón, director de Castillo Hermanos, ha encabezado la encuesta Confianza, como uno de los líderes de alta confianza en Centroamérica. Por ello, fue reconocido este 25 de agosto por Estrategia & Negocios, DATOS Group, PIZZOLANTE y por el liderazgo centroamericano reunido en el evento con el galardón “Legado de Confianza 2026”. Estrategia & Negocios reconoció la trayectoria de un empresario que ha convertido la confianza, la integridad y el compromiso social en pilares de su legado. Monge Calderón es líder en cuarta generación de uno de los grupos empresariales más emblemáticos de Guatemala, que por más de un siglo se ha diversificado, evolucionado y hoy está presente en 25 países, con 75 marcas y más de 22 mil colaboradores.

Su trayectoria es reflejo de más de seis décadas de liderazgo, confianza y compromiso con Centroamérica. “Cumplí 65 años de estar en Castillo Hermanos (con 140 años de historia), hemos crecido, hoy estamos en toda la región y mantenemos el compromiso de sacar a nuestros países adelante; soy un soñador de que algún día veré a Centroamérica unida como un gran mercado”, destacó el empresario en el evento.

Monge Calderón ha construido una historia estrechamente vinculada al desarrollo de Castillo Hermanos y al crecimiento empresarial de Guatemala y Centroamérica. Su liderazgo, visión y compromiso con la sociedad le han permitido trascender el ámbito corporativo para convertirse en un referente de confianza, perseverancia y responsabilidad empresarial.

El reconocimiento de Estrategia & Negocios hace honor a esa trayectoria, así como a su legado de confianza e integridad, construido a lo largo de seis décadas. Durante la ceremonia, Monge Calderón recibió el homenaje con evidente emoción y aseguró que un reconocimiento de esta naturaleza nunca corresponde únicamente a una persona. “Lo comparto con los trabajadores, colaboradores, accionistas y, especialmente, con mi familia, a quienes atribuyo parte fundamental de los logros alcanzados durante mi vida”, indicó.

Liderazgo basado en la confianza

En 2016, Monge Calderón asumió la presidencia de Castillo Hermanos, una organización con una amplia trayectoria y presencia internacional. Actualmente ejerce la posición de Director.

Uno de los principales hitos de su gestión fue la implementación de un modelo de gobierno corporativo, decisión que, según relató durante la ceremonia, permitió ordenar la relación entre una familia numerosa de accionistas y establecer mecanismos que fortalecieran la confianza y la toma de decisiones.

El resultado fue significativo. Monge Calderón recordó que, al asumir la conducción de la corporación, se había comprometido a duplicar el capital en un período de diez años. El objetivo se alcanzó en apenas seis. “Las cosas se hicieron bien y eso le dio mucha confianza al accionista, confiaban en mi porque di resultados, porque llevé a la corporación con un equipo de trabajo verdaderamente maravilloso a la posición en que estamos”, recordó el expresidente de Castillo Hermanos. “La confianza comienza a crearse desde pequeños”, señaló al recordar las enseñanzas recibidas de sus padres, abuelos y generaciones anteriores.

Para Monge Calderón, precisamente esa confianza constituye uno de los elementos esenciales para construir empresas sólidas y sostenibles a través del tiempo. “Vengo de una empresa familiar que inició operaciones en 1886, estamos entrando a la octava generación. Hemos estado en una serie de acontecimientos del país”, recordó. Cada desafío, compartió, lo han encarado “poniendo todo el empeño, principios y valores inquebrantables que nos han hecho ganar la confianza”.

Una mirada hacia el futuro de Centroamérica

La visión de Monge Calderón, sin embargo, trasciende las fronteras nacionales. A sus 85 años, se define como un soñador que aspira a ver algún día una Centroamérica integrada, con un gran mercado regional, capaz de aprovechar conjuntamente sus oportunidades. “Tenemos un compromiso no solo de sacar los negocios adelante, sino los países”, expresó durante la ceremonia. Después de 65 años de servicio a Castillo Hermanos, Juan Francisco Monge Calderón deja una huella que va más allá de los cargos que ha ocupado y de los resultados empresariales alcanzados.

Su trayectoria representa la continuidad de una tradición familiar que ha sabido adaptarse a distintas épocas y desafíos, manteniendo como principios la confianza, la integridad, el trabajo y el compromiso con Guatemala y Centroamérica.