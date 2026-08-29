Horóscopo de hoy trae tensión sentimental para Aries y acierto financiero para Géminis

Tegucigalpa, Honduras.- Los astros vuelven a repartir sus cartas y, como cada jornada, no todos los signos reciben la misma mano.

Hay quienes encontrarán en las estrellas un aliado silencioso que les avisa a tiempo, y otros que tendrán que lidiar con pequeños tropiezos que, aunque sin gravedad, dejarán una lección aprendida.

Conviene leer con atención, porque incluso los detalles que parecen menores pueden marcar la diferencia entre un día tranquilo y uno lleno de sorpresas incómodas.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu falta de prudencia provocará un malentendido con tu pareja que no pasará a mayores, pero que te dejará en evidencia. Corrige tu tendencia a hablar demasiado para evitar situaciones que nada aportan a tu vida sentimental.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Si no tienes pareja, aprovecha las situaciones, pero ten en cuenta que no encontrarás en ellas algo definitivo. Algún pariente o amigo podría pedirle un préstamo, y deberá explicar su situación económica.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tendrás buenos presentimientos u olfato para los asuntos económicos. Es posible que tengas un presentimiento en este sentido que te salve de la pérdida de mucho dinero. Mal día para tomar decisiones apresuradas y para planes a largo plazo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Debes adaptar tu ritmo de trabajo a las nuevas situaciones; comienzas a sentirte parte de un proyecto que avanzará hacia un objetivo común. En el amor, tu obstinación puede llegar a perjudicar la vida en pareja. Debes aprender a ceder y a escuchar más.

LEO (23 julio - 22 agosto). Arreglarás algunos asuntos domésticos y familiares, pero tendrás que preocuparte unos días por un problema de salud propio que te dará más molestias de las que esperabas. Un poco de paciencia.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Lucharás contra tu propia pereza. El ánimo no andará decaído, pero el cuerpo sí que parece querer tomarse un descanso y no consigue reunir fuerzas para moverse. Ten en cuenta este hecho antes de comprometerte a ciertos planes, aunque sea fin de semana, tienes que descansar.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Recibirás algún tipo de invitación que, por desgracia, es muy posible que te veas obligado a rechazar. Otro tipo de obligaciones requerirán de tu atención. En cualquier caso, no te preocupes: en breve podrás compensar a la persona a la que has decepcionado.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La melancolía y la soledad que sientes son pasajeros y pronto podrás volver a sentir el optimismo y el buen humor que te caracterizan. Procura ahorrar ahora lo que posiblemente tendrás que gastar dentro de poco por alguna razón doméstica.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Pasas por unos momentos en que necesitas que te apoyen y confíen en ti. Aunque no es muy habitual verte en esta situación, al fin comprenderás que todos somos humanos y tomarás en consideración los consejos sobre tus acciones y opiniones.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La alineación planetaria propicia la mejora de los problemillas que han aparecido con la persona amada. Aunque no tienen gran importancia, el distanciamiento se ha hecho notable. Recuperarás la ilusión y las buenas energías. Vives un gran momento vital.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si estás pensando en invertir en propiedades inmobiliarias, puede parecer un momento ideal para ello, pero algún experto puede aconsejarte que esperes un momento todavía mejor o que te fijes en cuestiones menores, pero a la larga importantes.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Día muy poco adecuado para los trabajos domésticos, todo ser hará muy cuesta arriba, tal vez el trabajo pese demasiado en el ánimo de los Piscis, que serán más propensos a evadirse por cualquier medio, antes que estar en casa.