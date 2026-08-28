Liderazgo, calidad y coherencia marcan la confianza en las empresas hondureñas

San Pedro Sula, Honduras.- La calidad, el liderazgo, la innovación y la preparación del personal se posicionan entre los principales aspectos que los hondureños relacionan con una empresa confiable, según la cuarta edición de la investigación Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza. El estudio fue desarrollada por Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE y reunió resultados de más de 5,900 encuestas realizadas en seis países de Centroamérica. En Honduras, la empresa privada mantiene una valoración destacada entre los sectores e instituciones analizados. Luis Maturén, CEO de DATOS Group, explicó que la calidad ocupa el primer lugar entre los factores asociados con una empresa confiable para los hondureños. Después se posiciona el liderazgo, la innovación, la preparación del personal y la atención al cliente.

En el público general, las iglesias evangélica y católica ocupan los primeros lugares en materia de confianza, mientras que las empresas privadas se ubican entre los sectores con mayor valoración. Durante el Panel de Alta Confianza Honduras, ejecutivos de distintas compañías coincidieron en que la reputación empresarial comienza dentro de las organizaciones y no únicamente cuando estas entran en contacto con los consumidores. Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas, destacó el cumplimiento de la palabra como uno de los elementos esenciales para construir credibilidad. El planteamiento apunta a que la confianza depende de la correspondencia entre los compromisos asumidos y las acciones.

Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula, resaltó la importancia de mantener coherencia entre el discurso y las acciones. También se planteó que escuchar a colaboradores, clientes y otros grupos de interés permite identificar necesidades y mejorar la toma de decisiones. Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Grupo Financiero Atlántida, señaló que una organización difícilmente puede proyectar confianza hacia el exterior si antes no logra construirla entre sus colaboradores. El ejecutivo también destacó el papel del gobierno corporativo y de los equipos de trabajo para evitar que la credibilidad de una organización dependa exclusivamente de la imagen de un líder.

La confianza del sector privado representa una responsabilidad

Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo Opsa y Estrategia & Negocios, advirtió que esa valoración no constituye un “cheque en blanco” y debe estar respaldada por buenas prácticas de gobierno y respeto a los colaboradores. Canahuati señaló la necesidad de mantener capacidad de respuesta ante clientes, inversionistas y comunidades, en un contexto donde la reputación puede verse afectada por las decisiones y actuaciones de las empresas. Por su parte, Ítalo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE, explicó que la inteligencia artificial, las redes sociales, la polarización y la velocidad con que circula la información modificaron las condiciones para construir reputación.