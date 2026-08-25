Café hondureño apunta a cerrar cosecha con 7.5 millones de quintales

San Pedro Sula, Honduras.- El sector cafetalero hondureño proyecta cerrar la cosecha 2025-2026 con alrededor de 7.5 millones de quintales exportados, por encima de los 6.5 millones previstos inicialmente, tras una recuperación de la producción y mayores volúmenes de exportación. Pedro Mendoza, presidente del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), informó que las exportaciones ya superan los 7.3 millones de quintales, a un mes de que finalice el año cafetalero, el 30 de septiembre. El comportamiento positivo también se refleja en las cifras oficiales. De acuerdo con el Informe de Comercio Exterior de Bienes del Banco Central de Honduras (BCH), entre enero y mayo de 2026 las exportaciones de café generaron 1,674.9 millones de dólares, un incremento interanual de 8%, equivalente a 124.4 millones de dólares adicionales.

Ese crecimiento estuvo impulsado por la cantidad de café enviado al exterior. En los primeros cinco meses del año, el volumen exportado aumentó 24.6% en comparación con el mismo período de 2025. El BCH atribuyó esta evolución a la recuperación de la producción, mejores rendimientos y condiciones climáticas favorables. Mendoza también estima que el desempeño del sector ha mejorado alrededor de 23% en comparación con la cosecha anterior y aseguró que detrás de ese resultado está principalmente el esfuerzo de los productores, junto con prácticas de renovación y un mayor cuidado de las fincas. Entre las estrategias destacó el programa “Renovar sin dejar de producir”, que permite sustituir de manera progresiva cafetales envejecidos sin que el productor tenga que detener por completo la producción. Según explicó, el modelo también ha despertado interés entre instituciones financieras para respaldar a caficultores que buscan renovar parcelas. A la recuperación productiva se suma un nivel de precios que continúa siendo favorable, aunque menor al observado en algunos momentos de 2025. Mendoza calculó que durante la actual cosecha el café ha alcanzado un promedio de 328 dólares por quintal, mientras que el BCH indicó que el precio promedio internacional a mayo fue de 317.93 dólares por saco, 13.3% menos que en 2025. Solo en mayo disminuyó 2.4%, con lo que completó cinco meses consecutivos de bajas. El viceministro de Caficultura, Francisco Ordóñez, coincidió con las proyecciones del Ihcafé al señalar que, según sus estimaciones, Honduras podría registrar cerca de un millón de quintales más en exportaciones que en el ciclo anterior.

Con la cosecha próxima a finalizar, otro de los desafíos está en cumplir con el reglamento EUDR para mantener el acceso al mercado europeo. Al respecto, Mendoza indicó que el Ihcafé trabaja junto con el Gobierno y otras instituciones para avanzar en la georreferenciación y recopilación de información de las fincas cafetaleras. El cumplimiento de esos requisitos cobra especial importancia por el peso que tiene Europa en el café hondureño. Según el BCH, a mayo, Estados Unidos concentró el 34.2% del volumen exportado, seguido de Alemania con 17.2% y Bélgica con 10.8%. En conjunto, estos tres mercados absorbieron más del 60% de los envíos registrados durante ese período. Tanto Ordóñez como Mendoza son optimistas y consideran que el sector estará listo para continuar en el mercado europeo una vez que entre en vigencia la normativa en enero de 2027. El sector también mantiene la atención sobre los efectos del fenómeno de El Niño. Mendoza reconoció que este escenario podría afectar el llenado del grano, aunque considera que el cultivo bajo sombra y la conservación de la cobertura forestal ayudarán a reducir el impacto.