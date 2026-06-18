Exportaciones de café superan los $2,000 millones por segunda cosecha consecutiva

Tegucigalpa, Honduras.- El café es la principal fuente de divisas para la economía de Honduras. Por segunda temporada de cosecha, el valor exportado supera los 2,000 millones de dólares. Al pasado 16 de junio, es decir transcurridos 259 días de la cosecha 2025-2026, el valor de las exportaciones del aromático alcanzó 2,015 millones de dólares, constató EL HERALDO en el boletín de comercialización del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé). Los ingresos que ha dejado el producto agrícola reflejaron un incremento del 14%, equivalente a 250.86 millones de dólares respecto al mismo período del ciclo 2024-2025, cuando sumaron $1,765 millones.

En los nueve meses de la actual temporada cafetalera se ha registrado un crecimiento en los envíos del commodity catracho hasta en 215%. Otro factor que ha contribuido a una mayor producción de divisas ha sido el precio promedio internacional del café que se ha venido manteniendo en 300 dólares, lo que aunado a más exportaciones contribuyó a este resultado favorable. Sin embargo, en abril y mayo pasado el valor de los envíos de café tuvo una caída interanual de 9.4 y 55.1 millones, respectivamente.

Proyecciones