Exportaciones de café superan los $2,000 millones por segunda cosecha consecutiva

Tegucigalpa, Honduras.- El café es la principal fuente de divisas para la economía de Honduras. Por segunda temporada de cosecha, el valor exportado supera los 2,000 millones de dólares.
Al pasado 16 de junio, es decir transcurridos 259 días de la cosecha 2025-2026, el valor de las exportaciones del aromático alcanzó 2,015 millones de dólares, constató EL HERALDO en el boletín de comercialización del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).
Los ingresos que ha dejado el producto agrícola reflejaron un incremento del 14%, equivalente a 250.86 millones de dólares respecto al mismo período del ciclo 2024-2025, cuando sumaron $1,765 millones.
En los nueve meses de la actual temporada cafetalera se ha registrado un crecimiento en los envíos del commodity catracho hasta en 215%.
Otro factor que ha contribuido a una mayor producción de divisas ha sido el precio promedio internacional del café que se ha venido manteniendo en 300 dólares, lo que aunado a más exportaciones contribuyó a este resultado favorable.
Sin embargo, en abril y mayo pasado el valor de los envíos de café tuvo una caída interanual de 9.4 y 55.1 millones, respectivamente.
Proyecciones
Desde la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecaféh) se proyecta que el café deje más de 2,100 millones en divisas al cierre de la presente cosecha.
EL HERALDO informó que en 11 meses de exportaciones del ciclo pasado se sobrepasaron los 2,100 millones de dólares en ingresos y al culminar ese término totalizaron $2,147.28 millones por la venta de 6.1 millones de quintales de 46 kilogramos del grano aromático.
Tras la primera quincena de junio se reportaron 6.32 millones de sacos de café exportados a 60 destinos, reflejando un alza de más de 1.3 millones de quintales o 27%.
De la meta exportable para esta cosecha, la que se pronosticó en 6.5 millones de quintales, hay un avance del 97.2%, restando 179,063.96 sacos por ser enviados al exterior.