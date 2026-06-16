Gasto del plan de rescate ENEE se redujo en L147 millones en abril 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque se inició un proceso para cancelar el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en abril pasado seguía en funciones.

Prueba de ello es que el gasto del plan de rescate de la estatal eléctrica sumó 239.5 millones de lempiras al cuarto mes de 2026, constató EL HERALDO con base al informe de estado de resultados de ese período.

Sin embargo, los egresos del PNRP registraron una disminución interanual de 147 millones de lempiras respecto a abril de 2025 cuando ascendió a L386.6 millones.

Con el objetivo de bajar las pérdidas operativas de la ENEE surgió el PNRP promovido por el gobierno de Xiomara Castro, comenzando acciones a partir de noviembre de 2022.

Los perjuicios tanto técnicos como no técnicos del organismo autónomo se mantuvieron y llegaron hasta el 38% durante los últimos años.

Además, el proyecto sirvió para emplear a activistas de Libertad y Refundación (Libre) sin conocimiento ni preparación para el rescate de la ENEE al contabilizarse una planilla de personal que superó los 2,000 trabajadores.

A través de una comisión contemplada en el decreto ejecutivo PCM 004-2026 fue intervenido el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas.

El presidente de la República, Nasry Asfura, aseguró que el referido plan fue clausurado.

De 32.1% equivalente a 4,048.6 millones de lempiras fueron las pérdidas de la ENEE en primer trimestre 2026.