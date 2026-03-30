Gobierno confirma pago de salarios atrasados a más de 1,000 empleados del PNRP de la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno confirmó el pago de salarios atrasados a empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP).
Los empleados de esta dependencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) llevan varios días en protestas, quemando llantas y realizando bloqueos en Tegucigalpa, Francisco Morazán; Villanueva, Cortés; La Ceiba, Atlántida; y la carretera hacia El Progreso, Yoro.
Finalmente, este día el secretario de Energía, Eduardo Oviedo García, confirmó que los pagos se realizarán y que los retrasos se debieron a procesos administrativos y falta de asignación presupuestaria.
Justificó que el gobierno entró con bastantes problemas financieros. "El día viernes, 13 instituciones del Estado estaban en el Ministerio de Finanzas urgiendo por el pago de salarios", aseguró.
Sobre el pago a los empleados sostuvo que: "Me informaron que ya fue procesado lo correspondiente al personal del PNRP".
Oviedo confirmó que "hoy (30 de marzo) al mediodía se les estará acreditando en sus cuentas a 1,136 personas sus salarios de enero y febrero".
Explicó que en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, de los 2,000 empleados que tienen, ya se había pagado a 800 los meses de enero y febrero, mientras que los otros 1,200, en su mayoría, firmaron sus contratos recientemente.
El pago confirmado corresponde a enero y febrero, mientras que el mes de marzo, según indicó, se cancelará la semana después de Semana Santa.