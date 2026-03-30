Gobierno confirma pago de salarios atrasados a más de 1,000 empleados del PNRP de la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno confirmó el pago de salarios atrasados a empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP).

Los empleados de esta dependencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) llevan varios días en protestas, quemando llantas y realizando bloqueos en Tegucigalpa, Francisco Morazán; Villanueva, Cortés; La Ceiba, Atlántida; y la carretera hacia El Progreso, Yoro.

Finalmente, este día el secretario de Energía, Eduardo Oviedo García, confirmó que los pagos se realizarán y que los retrasos se debieron a procesos administrativos y falta de asignación presupuestaria.