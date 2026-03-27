Gobierno continúa pago de salarios atrasados a empleados del PNRP

Tegucigalpa, Honduras.-El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, informó que este viernes se continúa con el pago de salarios atrasados a empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), correspondientes a los meses de enero y febrero.
El funcionario detalló que el proceso avanza de manera progresiva, señalando que “ya se les ha pagado a 800 personas y este día se está procesando el pago para otros mil 209”, como parte del cumplimiento de los compromisos adquiridos con el personal.
Castro explicó que dentro del PNRP se identificaron 2,009 trabajadores, de los cuales 1,937 firmaron su contrato para hacer efectivo el pago y el reconocimiento de sus derechos laborales, mientras que 72 decidieron no hacerlo. “Únicamente 72 personas decidieron no firmar su contrato para hacer efectivo el pago hasta marzo”, indicó.
En ese sentido, enfatizó que estos últimos no recibirán los beneficios. “Las 72 personas que decidieron no firmar el contrato no recibirán este beneficio”, reiteró el funcionario.
Asimismo, anunció que, al retornar del feriado de Semana Santa, el Gobierno procederá con el pago correspondiente al mes de marzo, así como con el reconocimiento de los derechos laborales acumulados desde enero hasta el último día de ese mes.
“Al regresar del período de Semana Santa, se pagará el salario de marzo a las 1,937 personas que sí firmaron su contrato y posteriormente se procederá con el pago de todos sus derechos laborales”, precisó.
Castro señaló que en la administración anterior se habrían generado expectativas que no pueden cumplirse, como la permanencia laboral.
“En el gobierno anterior se les prometieron condiciones que no pueden cumplirse”, afirmó, agregando que esta situación ha derivado en inconformidades y acciones como tomas de vías, las cuales calificó como un retroceso frente a los avances alcanzados.