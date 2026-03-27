Gobierno continúa pago de salarios atrasados a empleados del PNRP

Tegucigalpa, Honduras.-El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, informó que este viernes se continúa con el pago de salarios atrasados a empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), correspondientes a los meses de enero y febrero.

El funcionario detalló que el proceso avanza de manera progresiva, señalando que “ya se les ha pagado a 800 personas y este día se está procesando el pago para otros mil 209”, como parte del cumplimiento de los compromisos adquiridos con el personal.

Castro explicó que dentro del PNRP se identificaron 2,009 trabajadores, de los cuales 1,937 firmaron su contrato para hacer efectivo el pago y el reconocimiento de sus derechos laborales, mientras que 72 decidieron no hacerlo. “Únicamente 72 personas decidieron no firmar su contrato para hacer efectivo el pago hasta marzo”, indicó.