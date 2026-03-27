María Antonieta Mejía respalda denuncia de Cossette López por violencia política

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial, María Antonieta Mejía, se pronunció este viernes sobre la denuncia pública realizada por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien advirtió que la violencia política y de género en el país “no cesa”. Mejía expresó su respaldo a López y reconoció el impacto que este tipo de situaciones genera en quienes ejercen cargos públicos. “Creo que han hecho mucho por la patria, la patria les agradece, la democracia también les agradece, pero sabemos que somos conscientes del daño emocional que les ha causado el fiscal general a través de la persecución política”, manifestó.

En ese sentido, la designada subrayó la necesidad de frenar este tipo de prácticas que, según dijo, afectan no solo a los funcionarios, sino también a la institucionalidad democrática del país, reiterando que la violencia política y de género debe ser atendida con seriedad. Por otra parte, Mejía también se refirió al juicio político desarrollado esta semana en el Congreso Nacional, el cual culminó con la destitución del fiscal general Johel Zelaya. Aseguró que este proceso sienta un precedente importante, aunque consideró que aún falta avanzar en la aplicación de justicia. “El juicio político deja un precedente que es importante, pero todavía nos faltan más”, señaló, al tiempo que instó al Congreso a no detenerse en ese caso y continuar con procesos similares contra otros.