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María Antonieta Mejía respalda denuncia de Cossette López por violencia política

"Somos conscientes del daño emocional que les ha causado el fiscal general a través de la persecución política”, manifestó la designada presidencial en relación a la denuncia de Cossette López

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 14:50
María Antonieta Mejía respalda denuncia de Cossette López por violencia política

María Antonieta Mejía, designada presidencial, apoyó a Cossette López en su denuncia.

 Foto: Archivo El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial, María Antonieta Mejía, se pronunció este viernes sobre la denuncia pública realizada por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien advirtió que la violencia política y de género en el país “no cesa”.

Mejía expresó su respaldo a López y reconoció el impacto que este tipo de situaciones genera en quienes ejercen cargos públicos.

“Creo que han hecho mucho por la patria, la patria les agradece, la democracia también les agradece, pero sabemos que somos conscientes del daño emocional que les ha causado el fiscal general a través de la persecución política”, manifestó.

Cossette López denuncia que "violencia política y violencia de género no cesan"

En ese sentido, la designada subrayó la necesidad de frenar este tipo de prácticas que, según dijo, afectan no solo a los funcionarios, sino también a la institucionalidad democrática del país, reiterando que la violencia política y de género debe ser atendida con seriedad.

Por otra parte, Mejía también se refirió al juicio político desarrollado esta semana en el Congreso Nacional, el cual culminó con la destitución del fiscal general Johel Zelaya. Aseguró que este proceso sienta un precedente importante, aunque consideró que aún falta avanzar en la aplicación de justicia.

“El juicio político deja un precedente que es importante, pero todavía nos faltan más”, señaló, al tiempo que instó al Congreso a no detenerse en ese caso y continuar con procesos similares contra otros.

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Asimismo, afirmó que se conoce quiénes estarían detrás de los hechos que motivaron estas acciones, por lo que espera que las autoridades actúen en consecuencia. “Sabemos quiénes fueron los autores intelectuales y materiales y esperamos que la justicia les llegue”.

Hizo un llamado a los diputados a actuar con responsabilidad y responder al mandato ciudadano. “La democracia también tiene quien la defienda y en este caso es el pueblo hondureño que está esperando que sus delegados respondan con responsabilidad y asuman el compromiso de defenderla”, concluyó.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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