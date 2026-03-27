Cossette López denuncia que "violencia política y violencia de género no cesan"

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció públicamente que continúan los ataques en su contra en el marco de lo que calificó como violencia política y de género, asegurando que se trata de señalamientos falsos y sin pruebas.
A través de una publicación en X/Twitter, López afirmó que “se creen más allá del bien y el mal, intocables e impunes”, al referirse a quienes —según indicó— han difundido acusaciones que afectan la dignidad de “dos mujeres y madres”. La funcionaria sostuvo que estas acciones responden al odio y a una estrategia de desinformación.
En ese sentido, defendió la integridad del proceso electoral al asegurar que el material electoral “está perfectamente resguardado” y descartó cualquier procedimiento para su destrucción. Añadió que incluso se ha solicitado refuerzo para su resguardo, ante lo que denominó una práctica recurrente en la política: "acusar a otros de acciones que, en realidad, quienes señalan estarían planificando".
La consejera también advirtió que las acusaciones públicas sin sustento podrían constituir difamación y afirmó que quienes han hecho estos señalamientos actúan de forma coordinada.
Cossette López recordó además cómo tras el 30 de noviembre hubo grupos que intentaron incendiar instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y se registraron ataques contra militares, hechos de los que existen pruebas.
La violencia política y violencia de género no cesan.— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) March 27, 2026
Se creen más allá del bien y el mal, intocables e impunes. Siguen atacando la dignidad de dos mujeres y madres, inventando mentiras, sin ningún fundamento ni prueba y hablan desde el odio. El material electoral está...
Finalmente, lanzó una advertencia: “Si sigue mintiendo y difamando, vamos a tener que hablar los demás”, subrayando que, a diferencia de sus críticos, ella sostiene sus declaraciones “con la verdad”.
Asimismo, hizo un llamado a resguardar también el material de la Unidad de Política Limpia y a transparentar la información sobre financiamiento de campañas, instando a que se publique qué actores aún no reportan sus fondos.