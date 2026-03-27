Cossette López denuncia que "violencia política y violencia de género no cesan"

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció públicamente que continúan los ataques en su contra en el marco de lo que calificó como violencia política y de género, asegurando que se trata de señalamientos falsos y sin pruebas.

A través de una publicación en X/Twitter, López afirmó que “se creen más allá del bien y el mal, intocables e impunes”, al referirse a quienes —según indicó— han difundido acusaciones que afectan la dignidad de “dos mujeres y madres”. La funcionaria sostuvo que estas acciones responden al odio y a una estrategia de desinformación.

En ese sentido, defendió la integridad del proceso electoral al asegurar que el material electoral “está perfectamente resguardado” y descartó cualquier procedimiento para su destrucción. Añadió que incluso se ha solicitado refuerzo para su resguardo, ante lo que denominó una práctica recurrente en la política: "acusar a otros de acciones que, en realidad, quienes señalan estarían planificando".