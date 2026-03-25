Porque no logran ubicar a Marlon Ochoa, suspenden hasta nuevo aviso audiencia de conciliación

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de comunicación con el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon David Ochoa, ha impedido que se establezca una nueva fecha para la audiencia de conciliación.

De acuerdo con Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, el juez de conciliación se vio obligado a reprogramar la audiencia que estaba prevista para este miércoles 25 de marzo a las 10:00 de la mañana, debido a la carga de trabajo en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la principal dificultad radica en que no ha sido posible ubicar a Ochoa para notificarle formalmente.

“El personal jurisdiccional trató de localizarlo desde ayer (martes) en la dirección que él proporcionó, que corresponde a su lugar de trabajo, pero no fue posible notificarle la fecha tentativa”, explicó el portavoz.