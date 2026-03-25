Porque no logran ubicar a Marlon Ochoa, suspenden hasta nuevo aviso audiencia de conciliación

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de comunicación con el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon David Ochoa, ha impedido que se establezca una nueva fecha para la audiencia de conciliación.
De acuerdo con Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, el juez de conciliación se vio obligado a reprogramar la audiencia que estaba prevista para este miércoles 25 de marzo a las 10:00 de la mañana, debido a la carga de trabajo en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la principal dificultad radica en que no ha sido posible ubicar a Ochoa para notificarle formalmente.
“El personal jurisdiccional trató de localizarlo desde ayer (martes) en la dirección que él proporcionó, que corresponde a su lugar de trabajo, pero no fue posible notificarle la fecha tentativa”, explicó el portavoz.
En contraste, la defensa de la abogada Cosette López sí fue notificada oportunamente sobre la reprogramación. “Esta condición sí fue notificada al apoderado legal de la abogada Cosette López”, detalló.
Ante esta situación, las autoridades judiciales confirmaron que, hasta el momento, no existe una nueva fecha para la audiencia de conciliación, ya que este tipo de diligencias requiere la debida notificación de ambas partes involucradas.
El caso se origina por una querella presentada por la abogada Cosette López contra Marlon Ochoa, por los supuestos delitos de calumnia en publicidad en concurso ideal, así como un delito adicional de calumnia en publicidad en perjuicio del honor y la dignidad de la profesional del derecho.
Asimismo, se informó que Ochoa tampoco ha nombrado un apoderado legal, lo que ha dificultado aún más el proceso de notificación y el avance del caso en los tribunales de justicia.