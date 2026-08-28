Congreso debatirá iniciativa para lectura de fascículos sobre principios y valores cristianos

“Ya está prácticamente finalizada la socialización; nos reunimos con las iglesias, con asociaciones de padres de familia, con la Secretaría de Educación y la comisión del Congreso Nacional, y se ha determinado que serán fascículos los que serán distribuidos al sistema nacional público”, expresó Burgos.

Arnold Burgos, presidente de la Comisión de Educación, informó que durante los últimos siete meses la iniciativa fue discutida con representantes de las iglesias católica y evangélica, asociaciones de padres de familia y autoridades de la Secretaría de Educación.

La propuesta contempla la distribución de ocho fascículos, adaptados a los diferentes niveles de enseñanza, desde prebásica hasta sexto grado, y jornadas diarias de 15 minutos destinadas a reforzar principios de convivencia, disciplina, cortesía y formación ética.

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Educación del Congreso Nacional concluyó la fase de socialización del proyecto que busca incorporar la enseñanza de principios y valores mediante textos con contenido bíblico en las escuelas públicas del país.

La distribución de los insumos didácticos no representará ninguna carga financiera para las arcas del Estado, ya que los materiales serán donados en su totalidad mediante una alianza internacional.

El esquema contempla ocho textos adaptados por niveles de enseñanza, estructurados desde el nivel prebásico con dinámicas ilustradas hasta el sexto grado de educación primaria.

"Hay un convenio entre la Secretaría de Educación y una organización no gubernamental costarricense que se encargará de donarlos en un 100%, o sea, el Estado de Honduras no va a pagar un cinco por estos fascículos", afirmó el parlamentario.

Desde el Poder Legislativo se aclaró que el proyecto contempla periodos diarios de 15 minutos orientados a reforzar la disciplina, la cortesía y la convivencia ciudadana dentro de las aulas de clase.

La comisión señaló que la iniciativa busca contrarrestar el deterioro del tejido social inculcando hábitos fundamentales de civismo a través del cuerpo docente.

"Si antes en el gobierno pasado se le daba la oportunidad al niño de decidir qué era, si niño o niña, ¿quién se va a oponer a que a su hijo en la escuela le enseñen principios y valores?; esto no será obligatorio, si un papá o una mamá no quiere que su hijo tenga acceso a 15 minutos de principios y valores, se va a respetar", remarcó Burgos.

Previo a su discusión formal en la cámara legislativa, las autoridades informaron que la metodología ya se encuentra en fase piloto en diversos centros educativos a nivel nacional.

Los informes preliminares remitidos por el órgano rector de la educación pública reflejan resultados positivos en el comportamiento y desempeño del alumnado en las comunidades donde se implementaron las pruebas.

"En algunos centros educativos ya se está trabajando con estos fascículos porque son las escuelas piloto, y según los datos proporcionados por la Secretaría de Educación, esto ha sido todo un éxito", manifestó el titular de la comisión.

Se confirmó que en los próximos días sostendrán una reunión con la presidencia del Poder Legislativo para definir si la propuesta se somete al pleno mediante un informe dictaminado o la presentación directa del proyecto de ley.

Con este paso, el Congreso Nacional se alista para introducir el debate en el hemiciclo e institucionalizar la formación en valores en el sistema educativo nacional.