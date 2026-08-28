Dentro de un saco encuentran el cuerpo de un joven en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.- Como Maynor Torres fue identificado el joven que habría sido asesinado a golpes y con objetos cortopunzantes en una calle solitaria de la colonia Primero de Mayo, en Juticalpa, Olancho.

El hallazgo ocurrió luego de que personas que transitaban por el sector alertaran a las autoridades sobre la presencia de posible un cuerpo en la zona.

El cadáver de Maynor fue encontrado dentro de un saco, donde habría sido abandonado por las personas que cometieron el crimen.