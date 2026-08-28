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Dentro de un saco encuentran el cuerpo de un joven en Juticalpa, Olancho

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los implicados. Las autoridades investigan el caso que deja en luto a una familia

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 14:39
Dentro de un saco encuentran el cuerpo de un joven en Juticalpa, Olancho

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para iniciar las investigaciones orientadas a esclarecer lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales

Olancho, Honduras.- Como Maynor Torres fue identificado el joven que habría sido asesinado a golpes y con objetos cortopunzantes en una calle solitaria de la colonia Primero de Mayo, en Juticalpa, Olancho.

El hallazgo ocurrió luego de que personas que transitaban por el sector alertaran a las autoridades sobre la presencia de posible un cuerpo en la zona.

El cadáver de Maynor fue encontrado dentro de un saco, donde habría sido abandonado por las personas que cometieron el crimen.

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Elementos policiales acudieron al lugar tras recibir el llamado de los transeúntes. Al llegar, confirmaron que se trataba de un joven que había muerto de manera violenta.

Equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue, donde la víctima, que inicialmente ingresó como desconocida, fue identificada como Maynor Torres.

De manera preliminar se conoció que Torres presentaba lesiones provocadas por golpes y objetos cortopunzantes, aunque no se han establecido las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Escena donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Maynor Torres.

Escena donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Maynor Torres.

 (Foto: Redes sociales )

Un familiar de Torres expresó su pesar por la muerte a través de redes sociales y escribió: “No es un adiós, es un hasta luego. Sobrino, nos duele tu partida. Ya no estás entre nosotros, pero nunca te olvidaremos”.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió con Maynor Torres y establecer quiénes participaron en su muerte.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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