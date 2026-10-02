Corte de Apelaciones confirma procesamiento contra cuatro imputados en caso Koriun

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción confirmó este viernes 2 de octubre el auto de formal procesamiento contra los cuatro imputados en el caso conocido como Koriun, según informó Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Silva detalló que la terna de magistrados declaró “no ha lugar” los agravios presentados por las defensas de los imputados, por lo que se mantiene la resolución emitida previamente por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada.

Los procesados son Iván Velásquez Castro, Esmeralda Gabarrete Sánchez, Marcos Abel Villada Galdámez y Juan Carlos García Ríos, quienes enfrentan distintos señalamientos relacionados con lavado de activos y asociación para delinquir.

En el caso de Velásquez Castro, la Corte confirmó el procesamiento por los delitos de lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido, además de asociación para delinquir.