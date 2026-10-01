El video de un policía acorralado por manifestantes no corresponde a protestas en Cofradía, fue grabado en 2024

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales como actual un video que muestra a un miembro de la Policía Nacional siendo interceptado por un grupo de manifestantes durante una protesta, luego de que la patrulla en la que se conducía abandonara el lugar. De acuerdo con la descripción de las publicaciones, el hecho se registró en Cofradía, Cortés.

Sin embargo, el video no corresponde a las recientes protestas en Cofradía, Cortés. Las imágenes fueron registradas durante una protesta ocurrida en el municipio de Namasigüe, Choluteca, en 2024 y no en septiembre de 2026.

“NOTICIA....En Cortes Cofradía se presenta una situación alarmante. Un policía, abandonado por sus compañeros, se encuentra en apuros y se le han agotado los recursos. Afortunadamente, la comunidad es consciente de que la lucha es por el bienestar del pueblo y que ellos son parte fundamental de este. Sin embargo, la paciencia de la ciudadanía comienza a agotarse”, dice textualmente la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida cientos de veces desde el 30 de septiembre.

La difusión del video coincide con las recientes manifestaciones en Cofradía, Cortés, donde pobladores y transportistas han realizado bloqueos en distintos puntos de la carretera CA-4 para protestar contra el aumento en el precio de los combustibles.

Desde el 28 de septiembre de 2026 se han registrado protestas y bloqueos en distintos puntos de Honduras en rechazo a los incrementos en los precios de los combustibles. Las acciones coincidieron con la entrada en vigencia de una nueva estructura de precios, luego de 11 semanas consecutivas de alzas.

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En Tegucigalpa, el diésel alcanzó los 153.53 lempiras por galón, la gasolina superior 153.17 lempiras y la regular 135.26 lempiras.

Las manifestaciones se registraron en el Distrito Central y en diferentes sectores de la zona norte, entre ellos San Pedro Sula, Choloma y Villanueva. Transportistas, conductores y otros manifestantes realizaron bloqueos de carreteras, quema de llantas y otras acciones para exigir medidas frente al costo de los carburantes.

Sin embargo, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) aclaró que no existía una convocatoria oficial a un paro nacional por parte de las organizaciones representativas del sector transporte.

En Cofradía, Cortés, las protestas continuaron durante los días siguientes. El 29 de septiembre se reportaron bloqueos en varios sectores de la carretera CA-4 y operativos policiales para despejar la vía.