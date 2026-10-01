Mercado de Mariscos La Isla alista su feria del 2 al 4 de octubre próximo

Tegucigalpa, Honduras.- El Mercado Municipal de Mariscos La Isla se prepara para recibir a los capitalinos durante la Feria de Mariscos, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre de 2026, con una amplia variedad de productos frescos provenientes de diferentes regiones del país.
La actividad busca acercar a los consumidores la oferta de pescado y mariscos que diariamente se comercializa en este centro, que cuenta con 64 puestos y mantiene abastecimiento de productos provenientes de la zona norte, sur y La Mosquitia.
“Este mercado acaba de cumplir 46 años este 6 de agosto. La Asociación de Marisqueros del Sur acaba de cumplir seis años. Hace poco tuvimos de aniversario”, informó Cristofer Meza, administrador del Mercado Municipal de Mariscos.
El centro de ventas mantiene una oferta que incluye diferentes tipos de pescado y sus derivados, entre ellos la curvina y la tilapia, dos de los productos de mayor demanda entre los compradores que acuden al mercado.
“La tilapia la tenemos a un precio de 60 lempiras por libra y la curvina en 70 lempiras. También hay pescados más cómodos, de 40 a 35 lempiras la libra. La cabeza de pescado está a 25 y 40 lempiras”, detalló Meza.
La variedad también incluye camarón, uno de los productos que tiene mayor presencia en los diferentes puestos. Los precios varían según el tamaño y la capacidad de compra de los clientes.
“El camarón hay de 60 a 110 lempiras, de 140 a 250 lempiras, según la capacidad del cliente. También tenemos caracol, de 150 lempiras la libra”, explicó el administrador del centro de mariscos.
A la oferta se suma la langosta, cuyo precio alcanza los 380 lempiras, además de otras opciones para los consumidores que buscan productos frescos y diferentes alternativas para preparar durante la feria.
“Tenemos langosta de 380 lempiras. Hay diferentes precios y, sobre todo, calidad. Son productos frescos. Y tenemos también lo que son los famosos curiles”, señaló Meza.
Los curiles también forman parte de la variedad que los compradores pueden encontrar en el mercado, junto con productos preparados y combinaciones de diferentes mariscos, de acuerdo con la información proporcionada por la administración.
“Mixto de pulpo, de camarón, de caracol. Los verdaderos curiles, los huevos de tortuga. Todo eso lo encuentra aquí en el mercado”, manifestó el administrador.
Además de los productos frescos, los comerciantes mantienen disponible pescado seco, una alternativa que tradicionalmente tiene mayor demanda durante determinadas épocas del año, aunque en este mercado se comercializa de manera permanente.
“No solo para la temporada de Semana Santa, sino que aquí también se maneja. Estamos abastecidos de todos los productos. No hay ningún producto que nosotros digamos que no tenemos en existencia”, aseguró Meza.
En la feria, los visitantes también podrán encontrar preparaciones listas para consumir, entre ellas el camarón sudado que se ofrece en los puestos 42 y 43, donde funciona Casa Camarón Sudado.
“Camarón sudado en los puestos 42 y 43. Ahí, la Casa Camarón Sudado ofrece un rico camarón que es importante que la población conozca, a un precio de 130 lempiras la libra”, indicó Meza.
Con la Feria de Mariscos, el Mercado Municipal de Mariscos La Isla espera mantener durante los tres días una amplia oferta de productos provenientes de distintas zonas del país y recibir a los consumidores que buscan pescado y mariscos para sus hogares.