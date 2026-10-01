Mercado de Mariscos La Isla alista su feria del 2 al 4 de octubre próximo

Tegucigalpa, Honduras.- El Mercado Municipal de Mariscos La Isla se prepara para recibir a los capitalinos durante la Feria de Mariscos, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre de 2026, con una amplia variedad de productos frescos provenientes de diferentes regiones del país.

La actividad busca acercar a los consumidores la oferta de pescado y mariscos que diariamente se comercializa en este centro, que cuenta con 64 puestos y mantiene abastecimiento de productos provenientes de la zona norte, sur y La Mosquitia.

“Este mercado acaba de cumplir 46 años este 6 de agosto. La Asociación de Marisqueros del Sur acaba de cumplir seis años. Hace poco tuvimos de aniversario”, informó Cristofer Meza, administrador del Mercado Municipal de Mariscos.

El centro de ventas mantiene una oferta que incluye diferentes tipos de pescado y sus derivados, entre ellos la curvina y la tilapia, dos de los productos de mayor demanda entre los compradores que acuden al mercado.

“La tilapia la tenemos a un precio de 60 lempiras por libra y la curvina en 70 lempiras. También hay pescados más cómodos, de 40 a 35 lempiras la libra. La cabeza de pescado está a 25 y 40 lempiras”, detalló Meza.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La variedad también incluye camarón, uno de los productos que tiene mayor presencia en los diferentes puestos. Los precios varían según el tamaño y la capacidad de compra de los clientes.

“El camarón hay de 60 a 110 lempiras, de 140 a 250 lempiras, según la capacidad del cliente. También tenemos caracol, de 150 lempiras la libra”, explicó el administrador del centro de mariscos.