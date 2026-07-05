Siete hortalizas suben de precio y seis productos bajan en Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- Esta semana, múltiples productos presentaron variaciones de precios en la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.
Andrés Silva, vocero del centro de abasto, explicó que las fluctuaciones responden a cambios en la oferta, condiciones climáticas recientes y el comportamiento del mercado mayorista, factores han influenciado directamente en la entrada y salida de productos desde las zonas de producción.
Entre los productos que experimentaron aumentos se encuentra el brócoli, que pasó de 38 a 40 lempiras la unidad, reflejando un ligero incremento en su costo de distribución hacia la capital hondureña.
La coliflor también presentó un incremento, al pasar de 55 a 60 lempiras la unidad, mientras que el pataste subió de 25 a 28 lempiras, manteniendo la tendencia al alza en hortalizas de temporada.
En el caso de la libra de papa, uno de los productos más demandados por las familias capitalinas, el precio subió de 23 a 25 lempiras, mostrando un ajuste moderado en comparación con semanas anteriores.
La remolacha también experimentó un incremento, al pasar de 22 a 24 lempiras, mientras que el repollo subió de 25 a 30 lempiras la unidad, siendo este uno de los aumentos más notorios dentro del grupo de verduras.
El zapallo fue uno de los productos con menor variación, al aumentar apenas de 7 a 8 lempiras, manteniéndose como una de las opciones más económicas dentro de la feria.
Por otro lado, algunos productores reportaron bajas en sus precios, como el cilantro, que descendió de 24 a 20 lempiras, generando un alivio para los consumidores que lo utilizan en la cocina diaria.
El limón indio también mostró una reducción, al pasar de 2 a 1.50 lempiras, mientras que el limón persa bajó de 3 a 2.50 lempiras, reflejando una mayor oferta en el mercado.
En el sector de lácteos, el queso semiseco bajó de 82 a 80 lempiras, al igual que el queso frijolero, que también descendió de 82 a 80 lempiras, manteniendo una tendencia estable en este rubro.
Sin embargo, varios productos básicos se mantienen sin variación en sus precios, como el cartón de huevo grande a 95 lempiras, el huevo mediano a 83 y el huevo pequeño a 73 lempiras, según los vendedores consultados.
El frijol también conserva su precio en 116 lempiras la medida, manteniéndose como uno de los granos básicos más vigilados por los consumidores debido a su impacto en la dieta diaria.
En cuanto a las carnes rojas, el precio se mantiene estable, con la carne de res a 96 lempiras la libra y el cerdo a 68 lempiras, sin registrar cambios en las últimas semanas.
El pollo continúa en 26.50 lempiras la libra, mientras que los quesos blandos como el queso surelena y el queso crema se mantienen en 26 lempiras, sin variaciones.
Otros productos como la mantequilla escurrida se mantiene a 38 lempiras la libra, la mantequilla crema en 32 lempiras y el requesón en 36 lempiras también conservan sus precios estables.
Por otra parte, los mariscos no reportan cambios: El pargo rojo en 85 lempiras, el filete de curvina en 160, el filete rojo en 100, el camarón yumbo en 220, el pescado blanco en 40 lempiras y los cangrejos en 30 lempiras la unidad, manteniendo así un panorama general de estabilidad parcial en la Feria del Agricultor.