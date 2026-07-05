Siete hortalizas suben de precio y seis productos bajan en Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- Esta semana, múltiples productos presentaron variaciones de precios en la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

Andrés Silva, vocero del centro de abasto, explicó que las fluctuaciones responden a cambios en la oferta, condiciones climáticas recientes y el comportamiento del mercado mayorista, factores han influenciado directamente en la entrada y salida de productos desde las zonas de producción.

Entre los productos que experimentaron aumentos se encuentra el brócoli, que pasó de 38 a 40 lempiras la unidad, reflejando un ligero incremento en su costo de distribución hacia la capital hondureña.

La coliflor también presentó un incremento, al pasar de 55 a 60 lempiras la unidad, mientras que el pataste subió de 25 a 28 lempiras, manteniendo la tendencia al alza en hortalizas de temporada.

En el caso de la libra de papa, uno de los productos más demandados por las familias capitalinas, el precio subió de 23 a 25 lempiras, mostrando un ajuste moderado en comparación con semanas anteriores.

La remolacha también experimentó un incremento, al pasar de 22 a 24 lempiras, mientras que el repollo subió de 25 a 30 lempiras la unidad, siendo este uno de los aumentos más notorios dentro del grupo de verduras.

El zapallo fue uno de los productos con menor variación, al aumentar apenas de 7 a 8 lempiras, manteniéndose como una de las opciones más económicas dentro de la feria.