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Envuelto en plástico negro hallan cadáver de un hombre en Jardines de Loarque

En la zona de Loarque, se reportó el rapto de un hombre que aún está como desaparecido; pero no se confirmó que se tratara de la misma persona

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 13:19
Envuelto en plástico negro hallan cadáver de un hombre en Jardines de Loarque

Elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense, realizaron el levantamiento del cadáver.

Foto: Alex Pérez/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Envuelto en un plástico color negro, el cadáver de un hombre fue encontrado la mañana de domingo -5 de julio-, al sur de la capital.

El hallazgo habría sido reportado por la misma familia del ahora occiso, quién alertó a la Policía Nacional (PN), de la existencia del cuerpo sin vida, en un solar baldío de la colonia Jardines de Loarque, a sólo unos metros de la calle principal.

El hombre de aproximadamente 40 años de edad, estaba semidesnudo, sólo con su ropa interior, y tenía signos de haber sufrido torturas por parte de sus asesinos.

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A un lado dónde estaba el cuerpo sin vida, estaba un costal color blanco, en el que había ropa de varón, posiblemente la vestimenta que la víctima llevaba puesta a la hora de su desaparición.

Rapto

Ayer sábado, en horas de la tarde, se reportó el rapto de una persona en la colonia Loarque. Se trata de Héctor David Vargas López, quien fue sacado por la fuerza de su vivienda, por sujetos que portaban armas de fuego.

En toda la cuadra, cerca de dónde fue dejado el cuerpo hay varias cámaras de seguridad privada.

En toda la cuadra, cerca de dónde fue dejado el cuerpo hay varias cámaras de seguridad privada.

 (Foto: Alex Pérez/El Heraldo)

Al momento del levantamiento del cadáver por parte de la Policía Nacional y Medicina Forense, no se confirmó, pero tampoco se descartó que se tratara de la misma persona. Tampoco se notificó si llevaba consigo documentos que los identificaran.

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El cuerpo fue llevado a la morgue del Ministerio Público (MP), para iniciar el procedimiento de la autopsia médico legal, para determinar la causa y manera de muerte, así como recabar los indicios que lleven a dar con el paradero de los asesinos.

Los vecinos de los bloques cercanos de dónde fue dejado el cuerpo, en Jardines de Loarque, reaccionaron alarmados al ver el movimiento policial y militar, y al enterarse que les habían ido a tirar un cadáver casi en sus puertas; aprovecharon para exigir mayor seguridad policial.

Sin importar que la mayoría de las casas del sector tiene sus propias cámaras de seguridad, los victimarios llegaron a tirar el cuerpo, aparentemente en horas de la madrugada de este domingo; acción que pudo ser grabada por alguno de los dispostivos de seguridad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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