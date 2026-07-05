Envuelto en plástico negro hallan cadáver de un hombre en Jardines de Loarque

Tegucigalpa, Honduras.- Envuelto en un plástico color negro, el cadáver de un hombre fue encontrado la mañana de domingo -5 de julio-, al sur de la capital. El hallazgo habría sido reportado por la misma familia del ahora occiso, quién alertó a la Policía Nacional (PN), de la existencia del cuerpo sin vida, en un solar baldío de la colonia Jardines de Loarque, a sólo unos metros de la calle principal. El hombre de aproximadamente 40 años de edad, estaba semidesnudo, sólo con su ropa interior, y tenía signos de haber sufrido torturas por parte de sus asesinos.

A un lado dónde estaba el cuerpo sin vida, estaba un costal color blanco, en el que había ropa de varón, posiblemente la vestimenta que la víctima llevaba puesta a la hora de su desaparición.

Rapto

Ayer sábado, en horas de la tarde, se reportó el rapto de una persona en la colonia Loarque. Se trata de Héctor David Vargas López, quien fue sacado por la fuerza de su vivienda, por sujetos que portaban armas de fuego.

Al momento del levantamiento del cadáver por parte de la Policía Nacional y Medicina Forense, no se confirmó, pero tampoco se descartó que se tratara de la misma persona. Tampoco se notificó si llevaba consigo documentos que los identificaran.