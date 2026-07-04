Hondureños tienen un año para registrar armas de fuego de uso permitido; amnistía está vigente

Tegucigalpa, Honduras.- Un plazo de 12 meses calendario tendrán para registrar sus armas de fuego, las personas que por diversas circunstancias no han podido legalizar el estado de estas, y que las han portado sin el permiso de correspondiente.

Esta medida fue adoptada por el pleno del Congreso Nacional (CN), mismo que autorizó mediante decreto No. 129-2026, una amnistía para todos aquellos que nunca han registrado sus armas de fuego.

La amnistía va orientada para las personas que obtuvieron un arma mediante herencia y que no cuentan con una factura de haberla adquirido en La Armería, y para quienes no tienen la documentación o registro correspondiente, conforme a la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, Explosivos y Materiales Realcionados.

El decreto No. 129-2026 es aplicable en todo el territorio nacional y comprende únicamente armas de fuego de uso permitido o comercial, en los términos establecidos por la legislación vigente. Quedan excluidas las armas de uso prohibido, restringido o de uso militar.