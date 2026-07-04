Hondureños tienen un año para registrar armas de fuego de uso permitido; amnistía está vigente

Tegucigalpa, Honduras.- Un plazo de 12 meses calendario tendrán para registrar sus armas de fuego, las personas que por diversas circunstancias no han podido legalizar el estado de estas, y que las han portado sin el permiso de correspondiente.
Esta medida fue adoptada por el pleno del Congreso Nacional (CN), mismo que autorizó mediante decreto No. 129-2026, una amnistía para todos aquellos que nunca han registrado sus armas de fuego.
La amnistía va orientada para las personas que obtuvieron un arma mediante herencia y que no cuentan con una factura de haberla adquirido en La Armería, y para quienes no tienen la documentación o registro correspondiente, conforme a la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, Explosivos y Materiales Realcionados.
El decreto No. 129-2026 es aplicable en todo el territorio nacional y comprende únicamente armas de fuego de uso permitido o comercial, en los términos establecidos por la legislación vigente. Quedan excluidas las armas de uso prohibido, restringido o de uso militar.
Requisitos
Las personas interesadas en acogerse a este régimen deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Control de Armas de Fuego, en lo que resulte aplicable, y adicionalmente deberán presentar la solicitud ante la autoridad competente y antecedentes penales.
Además, someter el arma a la inspección física y registro balístico obligatorio, practicado por la Dirección Policial de Investigaciones, también cumplir con los demás requisitos administrativos que establezca la autoridad y presentar el documento de traspaso autenticado donde se acredite la propiedad de la persona que va a registrar el arma de fuego.
El director de la DPI, comisionado de Policía, Rolando Ponce, alertó: "le hacemos saber a todo el pueblo hondureño, que el único lugar dónde se van a registrar (las armas), a raíz de esta amnistía, va a ser en Tegucigalpa, para efectos de un mejor control".
La Unidad de Registro de Armas de Fuego de la Policía Nacional, está ubicada en la colonia La Cañada, en el anillo periférico, cerca de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Es ahí dónde deberán de acudir.
Ponce recomendó a los interesados, que si van a buscar a terceras personas para realizar el trámite legal, o sea, un apoderado legal, que sólo puede ser un abogado o notario, que este sea responsable; porque hay tramitadores que se aprovechan del desconocimiento de la gente de tierra adentro para hacerlos cobros exhorbitantes.
La amnistía para el registro de armas de fuego de uso permitido entró en vigencia el pasado 2 de julio, pero será a partir del lunes 6 del presente mes, que se iniciarán las atenciones en la DPI de La Cañada, para tratar los casos que abarca esta medida adoptada por el Poder Legislativo.