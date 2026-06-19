¿Cómo legalizar un arma sin documentos con la nueva amnistía en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- En una decisión orientada a sacar de la clandestinidad registral a miles de artefactos que circulan en Honduras, el Congreso Nacional aprobó esta semana una amnistía administrativa temporal que permitirá la legalización de armas de fuego de uso comercial. La medida busca resolver la situación jurídica de miles de ciudadanos que poseen estos dispositivos para su seguridad personal o de sus bienes, pero que carecen de la documentación de compra obligatoria. La comisión dictaminadora justificó la viabilidad del decreto tras detectar la existencia de una masiva "zona gris" conformada por dispositivos que pasaron a manos de particulares mediante herencias familiares, extravío de documentos originales, negligencia administrativa o transacciones informales que impidieron su inscripción legal oportuna.

El beneficio principal para la población radica en una facilidad excepcional: la falta de factura de la armería o de cualquier documento de adquisición formal no será un impedimento para que el ciudadano pueda registrar su propiedad. Esto abre una ventana ágil para que las personas que adquirieron un arma de uso permitido de buena fe dejen de estar en la ilegalidad por trabas puramente burocráticas. El mecanismo de regularización tendrá una vigencia improrrogable de seis meses a partir del día de su publicación oficial en el diario "La Gaceta". Sin embargo, el dictamen establece un blindaje claro respecto al alcance de la medida: el beneficio aplica de manera exclusiva para armas de uso comercial o permitido, quedando terminantemente excluidos de este perdón temporal todos los fusiles, pertrechos y artefactos catalogados como de uso prohibido, restringido o militar.

Para acogerse a este régimen excepcional, los interesados deberán someterse a un riguroso protocolo ante las autoridades competentes de la Secretaría de Seguridad. El proceso utilitario exigirá la presentación de una solicitud formal, la entrega de la constancia de antecedentes penales del propietario y, de manera obligatoria, llevar el artefacto a una inspección física y a un registro de balística forense. Este último paso es considerado como el núcleo de la reforma, ya que permitirá al Estado crear un inventario centralizado de trazabilidad balística para vincular los dispositivos con sus verdaderos dueños. Las autoridades detallaron que este inventario facilitará la labor investigativa de los cuerpos policiales y de la fiscalía al momento de esclarecer hechos delictivos, distinguiendo a los ciudadanos honestos de las redes de criminalidad organizada.