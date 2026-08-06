Ellos son los famosos más bellos en la música, según People

Mujeres hermosas y hombres guapos se encuentran en el siguiente listado. Conozca quiénes son los más bellos en la música, según un listado compartido por People.
Belinda encabeza la lista de los famosos más bellos.
Karol G continúa consolidándose como una de las mayores estrellas de la música latina.
Danna vive una etapa marcada por la libertad creativa con el lanzamiento de Lucid Dreams.
Luis Fonsi sigue demostrando el alcance global de la música en español.
Lunay impulsa una nueva etapa musical con sencillos inéditos y una creciente presencia en el mundo de la moda.
Laura Pausini recientemente protagonizó dos de los eventos deportivos más importantes del año al participar en las ceremonias del Mundial y los Juegos Olímpicos de Invierno.
Rosalía sigue destacando por su capacidad de innovar en la música y reinventar su imagen.
Isaac Hernández hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ser bailarín principal del American Ballet Theatre.
Aitana vive uno de los momentos más exitosos de su carrera gracias a su álbum Cuarto Azul y una gira internacional.
Matteo Bocelli continúa forjando una carrera propia, respaldado por una gira internacional y su segundo álbum.
La gira de Yandel Sinfónico lo ha llevado a posicionarse en los primeros lugares.
Kany García lanzó este año su décimo álbum de estudio, Puerta abierta, una producción inspirada en sus raíces.
Millones de seguidores en las redes sociales, fotos espectaculares, un matrimonio sólido y, sobre todo, una presencia única en el escenario; esto define a Zhamira Zambrano.
Desde “Solcito”, el tema con ritmos afrobeats con Miguel Bueno que se convirtió en un éxito el pasado verano, Juan Duque no para de sacar temas uno detrás de otro que lo consolidan como uno de los artistas a seguir este año, como ya lo señaló Billboard.
Kapo es el creador del concepto afro rosa, una identidad artística que propone que la sensibilidad y la fuerza, la sofisticación y la autenticidad no son opuestos, sino partes de una misma esencia.
A sus 39 años, Jessi Uribe atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. En los últimos meses se convirtió en el primer cantante colombiano nominado al Grammy en la categoría Regional Mexicano.
Pitbull, el cubanoamericano, batió recientemente un récord Guinness al lograr en su concierto en Londres que al menos 22,141 de los 70,000 fans presentes en el BTS Hyde Park.