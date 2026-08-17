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Chica destapa relación con Cristiano Ronaldo: Tremendo revuelo tras boda con Georgina Rodríguez

La empresaria y modelo paraguaya Gabriela Guillén desató la polémica al confirmar que mantuvo un romance con Cristiano Ronaldo

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 13:54
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Hermosa paraguaya destapa relación con Cristiano Ronaldo a pocos días de la boda con Georgina Rodríguez. Revuelo por confesión inesperada.

 Fotos: Cortesía.
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La empresaria y modelo paraguaya Gabriela Guillén generó un gran revuelo tras confirmar públicamente que mantuvo una relación sentimental con Cristiano Ronaldo.
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Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención, especialmente porque se produjeron poco después de la boda del futbolista portugués con Georgina Rodríguez.
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Guillén explicó que aquella relación pertenece al pasado y que actualmente mantiene una buena opinión del delantero, a quien continúa admirando.
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La paraguaya reveló que el vínculo con Cristiano Ronaldo comenzó de manera natural y estuvo relacionado inicialmente con un asunto profesional.
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Según su relato, la relación fue breve y terminó durante un viaje que el futbolista realizó a Turín.
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Sus declaraciones provocaron dudas sobre las fechas, debido a que posteriormente Cristiano Ronaldo inició su relación con Georgina Rodríguez.
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Ante las especulaciones, Gabriela Guillén fue contundente y negó que su romance con el portugués se hubiera cruzado con el inicio de su relación con Georgina.
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La empresaria aseguró que tanto ella como Cristiano Ronaldo estaban solteros durante el tiempo en que mantuvieron aquel vínculo sentimental.
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Guillén también confirmó que Cristiano Ronaldo la felicitó cuando quedó embarazada, demostrando que ambos conservaron una relación cordial pese al paso de los años.
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La historia volvió a tomar fuerza después de que una compañera de Gabriela comentara públicamente que ella había tenido un romance con el reconocido futbolista.
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Guillén aclaró que inicialmente no fue ella quien hizo pública la información, sino que el tema salió a la luz a través de una compañera.
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A pesar de hablar de una relación sentimental pasada, la paraguaya evitó realizar críticas contra Cristiano y destacó la admiración que siente por él.
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También elogió la trayectoria del portugués y reconoció el esfuerzo que ha realizado para convertirse en una de las grandes figuras de la historia del fútbol.
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Sobre la reciente boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, Guillén aseguró que se encuentra feliz por el futbolista y que considera que merece toda la felicidad.
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Además, Gabriela Guillén dejó claro que su historia con Cristiano Ronaldo ocurrió cuando ambos estaban solteros y envió un mensaje de respeto hacia la actual relación del portugués con Georgina Rodríguez.
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