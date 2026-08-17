Chica destapa relación con Cristiano Ronaldo: Tremendo revuelo tras boda con Georgina Rodríguez

Hermosa paraguaya destapa relación con Cristiano Ronaldo a pocos días de la boda con Georgina Rodríguez. Revuelo por confesión inesperada.
La empresaria y modelo paraguaya Gabriela Guillén generó un gran revuelo tras confirmar públicamente que mantuvo una relación sentimental con Cristiano Ronaldo.
Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención, especialmente porque se produjeron poco después de la boda del futbolista portugués con Georgina Rodríguez.
Guillén explicó que aquella relación pertenece al pasado y que actualmente mantiene una buena opinión del delantero, a quien continúa admirando.
La paraguaya reveló que el vínculo con Cristiano Ronaldo comenzó de manera natural y estuvo relacionado inicialmente con un asunto profesional.
Según su relato, la relación fue breve y terminó durante un viaje que el futbolista realizó a Turín.
Sus declaraciones provocaron dudas sobre las fechas, debido a que posteriormente Cristiano Ronaldo inició su relación con Georgina Rodríguez.
Ante las especulaciones, Gabriela Guillén fue contundente y negó que su romance con el portugués se hubiera cruzado con el inicio de su relación con Georgina.
La empresaria aseguró que tanto ella como Cristiano Ronaldo estaban solteros durante el tiempo en que mantuvieron aquel vínculo sentimental.
Guillén también confirmó que Cristiano Ronaldo la felicitó cuando quedó embarazada, demostrando que ambos conservaron una relación cordial pese al paso de los años.
La historia volvió a tomar fuerza después de que una compañera de Gabriela comentara públicamente que ella había tenido un romance con el reconocido futbolista.
Guillén aclaró que inicialmente no fue ella quien hizo pública la información, sino que el tema salió a la luz a través de una compañera.
A pesar de hablar de una relación sentimental pasada, la paraguaya evitó realizar críticas contra Cristiano y destacó la admiración que siente por él.
También elogió la trayectoria del portugués y reconoció el esfuerzo que ha realizado para convertirse en una de las grandes figuras de la historia del fútbol.
Sobre la reciente boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, Guillén aseguró que se encuentra feliz por el futbolista y que considera que merece toda la felicidad.
Además, Gabriela Guillén dejó claro que su historia con Cristiano Ronaldo ocurrió cuando ambos estaban solteros y envió un mensaje de respeto hacia la actual relación del portugués con Georgina Rodríguez.