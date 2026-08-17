Fichajes: Estrella del Barcelona regresa, giro inesperado de hondureño y 200 millones a Real Madrid

Legionario hondureño cambia de equipo en Europa y la millonada que le entró a Real Madrid. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
La pasada semana, Deco se reunió con los agentes de Marc Bernal. El Barcelona ya tenía claro su interés por Rodri y la operación estaba cerca de cerrarse. Deco transmitió confianza en Bernal pese a la llegada del español. Además, el club le ofreció dos años más de contrato. Actualmente, el canterano tiene vínculo hasta 2029.
El Como presentó una oferta por Moise Kean. Propone cinco millones de euros fijos y otros 25 millones por una compra obligatoria. La Fiorentina espera recibir más dinero antes de aceptar. Kean estaría dispuesto a escuchar al Como.
El Manchester City sigue atento a Enzo Fernández. Aunque ya pasó el plazo para ofrecer 120 millones de libras al Chelsea, el club inglés todavía podría intentar ficharlo antes del cierre del mercado.
La Juventus está cerca de cerrar a Guglielmo Vicario. El portero del Tottenham perdió protagonismo y busca una salida. Su llegada también alejaría definitivamente los rumores sobre el 'Dibu' Martínez.
Diego Moreira está muy cerca del Milan. El club italiano habría acordado su llegada desde el Estrasburgo. La operación sería de 50 millones de euros más variables y una cláusula sobre una futura venta.
La Roma sigue negociando por Malick Fofana. El club habla con el Lyon y con el entorno del jugador, interesado en llegar a Italia. La decisión dependerá también del fichaje de Rodrigo Mora. El Galatasaray preguntó por el atacante.
El Manchester United no quiere vender a Bruno Fernandes. Según la BBC, rechazará cualquier oferta por su capitán. Galatasaray, Milan y Juventus ya preguntaron por su situación, pero el portugués apunta a continuar en Inglaterra.
El Borussia Dortmund fichó a Giannis Konstantelias, procedente del PAOK. El mediocampista llega por 26 millones de euros y firmará hasta 2031. Así, sigue los pasos de su compatriota Konstantinos Karetsas.
Julio Enciso regresa al Ipswich. El club inglés confirmó su fichaje desde el Estrasburgo. No reveló el precio y anunció un contrato hasta 2031. El paraguayo ya jugó allí cedido en 2024/25.
El Real Madrid cambiará la presentación de sus fichajes. No habrá grandes actos en el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez recibirá de forma privada a los seis refuerzos del verano y a José Mourinho.
Matías Fernández-Pardo quiere salir del Lille. El Atlético ofreció 35 millones de euros, pero la propuesta fue rechazada. El jugador no disputó un amistoso ante el Everton para presionar por su salida. “No es el jugador quien decide cuándo se va”, respondió el presidente del Lille.
El Tottenham habría llegado a un acuerdo verbal con el Manchester City por Savinho. Los Spurs pagarían 70 millones de libras más variables. Su objetivo es cerrar el fichaje antes del inicio de la temporada.
João Cancelo ya está en Barcelona. El portugués llegó tras avanzar los acuerdos para regresar al club azulgrana. Quiere ponerse cuanto antes a las órdenes de Hansi Flick. “Le dije a Deco que o venía o estaba un año sin jugar”, afirmó.
La cantera del Real Madrid generó cerca de 200 millones de euros este verano. La Fábrica aportó esa cantidad mediante 12 operaciones de venta.
Sergio Busquets se incorporó al cuerpo técnico del Barça Atlètic. Será ayudante de Juliano Belletti durante esta temporada. Además, continuará preparándose para obtener el carnet de entrenador.
El Barcelona tiene a Viktor Gyökeres en su lista. Según El Chiringuito, el delantero sueco aparece como alternativa tras no concretarse el fichaje de Julián Álvarez.
El Al-Hilal está interesado en Pedro Neto. El club saudí ya conoce las condiciones del extremo del Chelsea, aunque todavía no presentó una oferta. Su precio rondaría los 100 millones de libras.
Barcelona y Manchester City acordaron el traspaso de Rodri. Las negociaciones duraron diez días y estuvieron marcadas por las diferencias económicas. El Barça comenzó ofreciendo 45 millones más 10 en variables, mientras el City pedía 90 millones. Finalmente, ambos clubes cerraron el acuerdo.
El hondureño Kervin Arriaga llegó a Atenas este domingo para convertirse en nuevo fichaje del AEK Atenas proveniente de Levante UD.