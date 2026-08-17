Fichajes: Estrella del Barcelona regresa, giro inesperado de hondureño y 200 millones a Real Madrid

La pasada semana, Deco se reunió con los agentes de Marc Bernal. El Barcelona ya tenía claro su interés por Rodri y la operación estaba cerca de cerrarse. Deco transmitió confianza en Bernal pese a la llegada del español. Además, el club le ofreció dos años más de contrato. Actualmente, el canterano tiene vínculo hasta 2029.