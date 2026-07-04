Con armas y drogas capturan a tres supuestos miembros de la MS-13 en Choloma

Cortés, Honduras.- En poder de armas de fuego y de dos tipos de drogas, tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, MS-13, fueron aprehendidos en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés.
La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la colonia Infop, en la esquina opuesta a los Billares Jesús, en Choloma.
Se trata de un hombre de 28 años de edad, originario del departamento de Olancho y residente en la colonia 11 de Abril de Choloma. Al momento de su requerimiento, se le decomisó un arma de fuego tipo pistola, marca Beretta, calibre 9mm, con cuatro cartuchos sin percutir.
Otro de los arrestados tiene 29 años, oriundo de San Pedro Sula y con domicilio en la colonia Gracias a Dios. A este sospechoso se le incautó una pistola, marca CZ 75BD, calibre 9mm, con tres proyectiles sin percutar.
Y un un tercero, de 27 años de edad, nativo de Sabá, en el departamento de Colón, vecino de la colonia Infop de Choloma, justo dónde fueron detenidos. A él se le vincula directamente con el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.
A este último le decomisaron 15 alijos con marihuana y 11 envoltorios plásticos con piedras de crack, en dosis utilizadas para la ilegal comercialización.
Delitos
Tras culminar con el procedimiento técnico e investigativo en el lugar de los hechos, la DPI informó que los tres ciudadanos, junto a la evidencia física ya embalada, serán puestos esta mañana a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, para continuar con el proceso legal.
Los tres podrían enfrentar cargos por asociación para delinquir, en caso de comprobarse que pertenecen a la MS-13, por portación ilegal de armas de uso permitido y por tráfico ilícito de drogas.