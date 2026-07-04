Con armas y drogas capturan a tres supuestos miembros de la MS-13 en Choloma

Cortés, Honduras.- En poder de armas de fuego y de dos tipos de drogas, tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, MS-13, fueron aprehendidos en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés.

La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la colonia Infop, en la esquina opuesta a los Billares Jesús, en Choloma.

Se trata de un hombre de 28 años de edad, originario del departamento de Olancho y residente en la colonia 11 de Abril de Choloma. Al momento de su requerimiento, se le decomisó un arma de fuego tipo pistola, marca Beretta, calibre 9mm, con cuatro cartuchos sin percutir.