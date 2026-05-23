Capturan a presunto gatillero de la MS-13, cuando regresaba deportado de los EE UU

Cortés, Honduras.- Un supuesto gatillero, miembro de la Mara Salvatrucha, (MS-13), fue capturado cuando regresaba a Honduras, deportado desde los Estados Unidos. Se trata de Luis Ángel Cruz Maradiaga, de 27 años de edad, originario de Concepción de María, en el departamento de Choluteca; su último domicilio cuando estuvo residiendo en el país fue en la ciudad de La Lima, departamento de Cortés. Luis Cruz, conocido con el alias de "Tiro Loco", según la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), es un integrante activo de la MS-13, con el rango de gatillero, vinculado a un sin número de hechos delictivos.

Sobre Cruz Maradiaga pendía una orden de captura por el delito de asesinato, en perjuicio del señor Prudencio Vásquez Pérez, emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha 19 de mayo, del 2026.

El hecho

El viernes 22 de mayo, cuando regresaba deportado desde el condado de Laredo, en el estado de Texas, "Tiro Loco" era esperado en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de La Lima, por agentes de la División de Delitos Contra la Vida y de la Unidad de la Policía Internacional (Interpol), adscritas a la DPI. Luis Ángel tenía una alerta azul, girada por la Interpol, por el delito antes citado. Por tal razón, al llegar a esa terminal aérea, fue notificado de ésta, y de inmediato fue aprehendido. El 26 de mayo del 2025, el señor Prudencio Vásquez Pérez, fue privado de su libertad en los billares del sector D, de la colonia Los Pinos; en un inicio fue llevado mediante engaño por una jovencita, a una casa de esa zona de la capital.