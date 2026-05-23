Farruko y desfile de carrozas encienden el gran cierre de la Feria Isidra 2026 en La Ceiba

Atlántida, Honduras.- La Ceiba, conocida como la "Novia de Honduras", está lista para vivir su noche más mágica. Las autoridades y el comité organizador han confirmado que todo se encuentra preparado para el majestuoso desfile de carrozas y comparsas, el evento cumbre que marca el cierre de la tradicional Feria Isidra 2026.
El recorrido se llevará a cabo a lo largo de la avenida San Isidro. Este año, el desfile promete superar todas las expectativas gracias a una fuerte presencia cultural y el desborde de alegría que caracteriza a los ceibeños.
Una de las grandes atracciones de esta edición es la participación de destacadas delegaciones internacionales que inundarán las calles con sus tradiciones: Colombia traerá todo el sabor del Caribe y el folclore sudamericano, además de representaciones de Nueva Orleans y Nicaragua.
Inmediatamente después de finalizar el desfile, la música se apoderará de la ciudad con la inauguración del esperado Gran Carnaval Internacional. La noche promete ser histórica gracias a una cartelera artística de primer nivel repartida en los diferentes escenarios de la zona.
Farruko, el astro puertorriqueño de la música urbana llega para hacer vibrar a miles de asistentes con sus mejores éxitos a nivel mundial.
La Makina, los reyes del merengue internacional pondrán a bailar a todos a ritmo de su contagioso swing.
Además de las estrellas internacionales, el talento catracho brillará con luz propia. Diversas agrupaciones musicales nacionales estarán distribuidas a lo largo de la avenida, garantizando que la fiesta no pare hasta el amanecer.
Se reporta un lleno total en la ocupación hotelera y un fuerte despliegue de seguridad para garantizar que tanto locales como turistas disfruten de la fiesta más grande de Honduras en un ambiente seguro y festivo.