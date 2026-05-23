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Farruko y desfile de carrozas encienden el gran cierre de la Feria Isidra 2026 en La Ceiba

Con ambiente, música y tradición, hondureños y delegaciones internacionales llegaron a disfrutar del gran cierre de la feria en La Ceiba, con las actividades culturales

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 15:03
Farruko y desfile de carrozas encienden el gran cierre de la Feria Isidra 2026 en La Ceiba

Con un ambiente fiestero, ceibeños celebrarán esta noche el gran cierre de la Feria Isidra 2026.

 Foto: Esaú Ocampo| Grupo Opsa

Atlántida, Honduras.- La Ceiba, conocida como la "Novia de Honduras", está lista para vivir su noche más mágica. Las autoridades y el comité organizador han confirmado que todo se encuentra preparado para el majestuoso desfile de carrozas y comparsas, el evento cumbre que marca el cierre de la tradicional Feria Isidra 2026.

El recorrido se llevará a cabo a lo largo de la avenida San Isidro. Este año, el desfile promete superar todas las expectativas gracias a una fuerte presencia cultural y el desborde de alegría que caracteriza a los ceibeños.

Una de las grandes atracciones de esta edición es la participación de destacadas delegaciones internacionales que inundarán las calles con sus tradiciones: Colombia traerá todo el sabor del Caribe y el folclore sudamericano, además de representaciones de Nueva Orleans y Nicaragua.

Pese al intenso calor en el día, hondureños se pusieron sus ropas más frescas y salieron a disfrutar del gran cierre de la Feria Isidra 2026.

Pese al intenso calor en el día, hondureños se pusieron sus ropas más frescas y salieron a disfrutar del gran cierre de la Feria Isidra 2026.

 (Foto: Esaú Ocampo| Grupo Opsa)

Inmediatamente después de finalizar el desfile, la música se apoderará de la ciudad con la inauguración del esperado Gran Carnaval Internacional. La noche promete ser histórica gracias a una cartelera artística de primer nivel repartida en los diferentes escenarios de la zona.

Farruko, el astro puertorriqueño de la música urbana llega para hacer vibrar a miles de asistentes con sus mejores éxitos a nivel mundial.

La Makina, los reyes del merengue internacional pondrán a bailar a todos a ritmo de su contagioso swing.

El lugar está fuertemente resguardado para realizar las actividades con seguridad y en un ambiente familiar.

El lugar está fuertemente resguardado para realizar las actividades con seguridad y en un ambiente familiar.

 (Foto: Esaú Ocampo| Grupo Opsa)

Además de las estrellas internacionales, el talento catracho brillará con luz propia. Diversas agrupaciones musicales nacionales estarán distribuidas a lo largo de la avenida, garantizando que la fiesta no pare hasta el amanecer.

Se reporta un lleno total en la ocupación hotelera y un fuerte despliegue de seguridad para garantizar que tanto locales como turistas disfruten de la fiesta más grande de Honduras en un ambiente seguro y festivo.

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Redacción web
Carlos Molina

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