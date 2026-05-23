Farruko y desfile de carrozas encienden el gran cierre de la Feria Isidra 2026 en La Ceiba

Atlántida, Honduras.- La Ceiba, conocida como la "Novia de Honduras", está lista para vivir su noche más mágica. Las autoridades y el comité organizador han confirmado que todo se encuentra preparado para el majestuoso desfile de carrozas y comparsas, el evento cumbre que marca el cierre de la tradicional Feria Isidra 2026.

El recorrido se llevará a cabo a lo largo de la avenida San Isidro. Este año, el desfile promete superar todas las expectativas gracias a una fuerte presencia cultural y el desborde de alegría que caracteriza a los ceibeños.

Una de las grandes atracciones de esta edición es la participación de destacadas delegaciones internacionales que inundarán las calles con sus tradiciones: Colombia traerá todo el sabor del Caribe y el folclore sudamericano, además de representaciones de Nueva Orleans y Nicaragua.