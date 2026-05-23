Luis Palma se luce con golazo en triunfo del Lech Poznán de Polonia

Poznan, Polonia.- El hondureño Luis Palma sigue imparable y, pese a que ya tiene el título en la Liga de Polonia, no baja el ritmo y este sábado 23 de mayo se destapó con un verdadero golazo de tiro libre en el triunfo 2-1 ante el Wisla Plok por la jornada 34.

En el último juego de la temporada, el "Bicho" arrancó como titular, como lo ha venido siendo en el esquema del entrenador danés Niels Frederiksen. El catracho se fue consolidando a lo largo de la campaña y, como respuesta de ello, son las contribuciones a gol en las que ha participado.

El hondureño venía de lucirse con un tanto y asistencia en la pasada fecha, misma que le valió para el triunfo 3-1 de su equipo para certificar el título de la Primera División de Polonia.

Y para cerrar con broche de oro la temporada, Luis Palma volvió a aparecer para el Lech Poznan y lo hizo con una verdadera joya: en el minuto 29, tomó la responsabilidad con un tiro libre de larga distancia.

El "Bicho" Palma sacó un derechazo fulminante y la mandó al ángulo de la meta rival para colocar el 1-0 del encuentro. El catracho hizo retumbar el Estadio Municipal de Poznan, recinto donde estrenaron su título de campeones.

Este fue el tanto número 10 del jugador hondureño en la Liga -12 en la temporada- , pero cabe destacar que estuvo involucrado en más contribuciones a gol, sumándole sus 6 asistencias.

Lech Poznan lo ganó por 2-1 en la última fecha y terminó la campaña como campeón del torneo liguero con 62 unidades. El futuro de Luis Palma con el cuadro polaco aún es incierto, pero se sabe que el equipo quiere comprar su ficha.