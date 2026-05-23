Despiden al comisario Lester Amador, uno de los cinco agentes asesinados en Corinto

Acompañados de amigos, familiares y compañeros, despidieron a uno de los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) asesinados en Corinto, Omoa, Colón.
En el cementerio San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, en horas de la mañana de este sábado 23 de mayo, se realizó el sepelio del ahora comisario póstumo Lester Josué Amador Herrera. Las autoridades lo ascendieron tras lo ocurrido.
Con honores por parte de la institución, fue despedido el agente que murió durante un operativo al interior de una vivienda donde se ejecutaba una intervención policial en la aldea Corinto, en el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés.
Sobre el ataúd de Lester Josué Amador se colocó la bandera de Honduras, así como una bandera negra que representaba a la institución a la que pertenecía.
Con lágrimas en los rostros y un ambiente de mucha tristeza, familiares y compañeros despidieron al comisario póstumo Josué Amador. ¿Qué se sabe del crimen?
Los cuerpos de los agentes fueron localizados horas después del enfrentamiento en una zona montañosa, tras haber sido "sometidos y privados de libertad" por supuestos integrantes de un grupo delictivo dedicado al narcotráfico.
Miembros de las diferentes instituciones de la Secretaría de Seguridad estuvieron presentes en el sepelio, despidiendo con respeto, amor y honores al comisario caído.
La vivienda donde se registró el crimen quedó con rastros de sangre en el suelo; sin embargo, los cuerpos no fueron encontrados en su interior, sino en una zona montañosa.
Además de los cinco agentes, se respotó la muerte de tres personas más, quienes supuestamente tendrían vínculo con una estructura delictiva asociada a “El Mencho”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.
Los otros agentes asesinados fueron identificados como Leonel Alejandro Valdez, Deilin Francisco Elvir, Quintanilla y Emerson Josué Canales, quienes también están siendo despedidos por sus familiares, a excepción de Nels Makley Eguigure, cuyo cuerpo permanece en la morgue a la espera de pruebas adicionales para su identificación.